Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий: що про нього думають самі ж військові

Володимир Зеленський 29 листопада призначив Михайла Драпатого на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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Що кажуть військові про Михайла Драпатого / Колаж: Главред, фото: Роман Ніколаєв, Міноборони України

Генерал-майор Михайло Драпатий став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Главред дізнався, що про нього думають українські військові.

Хто такий Михайло Драпатий

Михайло Драпатий народився 1982 року у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Він закінчив Харківський інститут танкових військ імені Верховної Ради України. У 2004 році після завершення навчання почав службу у 72-й окремій механізованій бригаді.

На початку війни у 2014 році Драпатий опинився на фронті. Саме він командував операцією по підсиленню позицій у Маріуполі. Тоді всю Мережу сколихнуло відео, як Драпатий на бронетехніці проїхав через встановлені у місті барикади.

відео дня

Дивіться відео про прорив Драпатого у Маріуполі:

Хто такий Михайло Драпатий / фото: скріншот

Михайло Драпатий відзначився і тим, як взяв на себе відповідальність і вивів з району Ізварине та Червонопартизанська українських підрозділів, які опинились в оточенні. Тоді з оточення вийшли 260 бійців 2-го батальйону 72-ї бригади з понад 30 одиницями техніки. Під час прориву загинув один боєць - солдат Сергій Волнухін.

Вже після початку повномасштабного вторгнення Драпатий став одним із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році. У травні 2024 року він очолив оперативно-тактичне угрупування військ "Харків", зупинивши просування ворога в Харківській області під час нового наступу.

За свої заслуги Михайло Драпатий був удостоєний рядом нагород:

хрест бойових заслуг,

орден Богдана Хмельницького І ст.,

орден Богдана Хмельницького ІІ ст.,

орден Богдана Хмельницького ІІІ ст.,

орден "Народний Герой України",

відомча відзнака Міноборони України "Вогнепальна зброя".

Реакція військових на призначення Драпатого

Український лейтенант з позивним "Алекс" заявив, що Драпатий - це генерал молодого покоління. Він переконаний, що таких призначень має бути більше.

"Відверто кажучи, Драпатий - один з тих генералів вже іншого молодого покоління, яке має рухатись до посад ... плюс добре проявив себе на Вовчанському напрямку. Потрібно більше таких призначень", - зазначив він.

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" задоволений таким призначенням. Він стверджує, що чув про Драпатого лише позитивні відгуки і навіть особисто мав змогу з ним поспілкуватися.

"Під час візиту до нас володів найменуванням позицій та їх станом, навіть на нашій невеликій ділянці, спілкувався з кожним на рівних та не показував жодної зверхності. Це викликало приємне здивування. Нехай щастить, пане генерале", - написав Бунятов.

Доброволець ЗСУ Олег Симороз акцентував на тому, що Михайло Драпатий має реальний авторитет в армії та демонстрував ефективність.

"Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений генерал-майор Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача ЗСУ призначений полковник Олег Апостол. Це одні з небагатьох високих командирів, які мають реальний авторитет в армії. На своєму рівні вони демонстрували ефективність. Я точно утримаюсь від якихось прогнозів, а просто побажаю їм успіхів у нових викликах, прошу проблеми не замовчувати, а вирішувати! Памʼятайте, що особовий склад - це найцінніше, що в нас є!" - зазначив він.

Кадрові зміни в армії - головні новини

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником Головнокомандувача ЗСУ. Драпатий відомий організацією успішної оборони на Харківському напрямку, а Апостол — досвідчений командир 95-ї десантно-штурмової бригади.

Цього ж дня президент призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Паліса є командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Також 30 серпня 2024 року генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко був призначений тимчасовим командувачем Повітряних сил ЗСУ після звільнення Миколи Олещука. Кривоножко, який має великий досвід у військовій авіації, раніше очолював повітряне командування "Центр".

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