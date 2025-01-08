Трамп не обіцяв зупинити війну за 6 місяців: що насправді сказав політик

Чітких термінів щодо закінчення повномасштабної війни в Україні Трамп насправді не озвучив, натомість заявив про інше.

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Трамп хоче обговорити з Путіним ситуацію в Україні у найближчий час, але не лічені дні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

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Трамп не заявляв про терміни закінчення війни в Україні

Республіканець оцінив у 6 місяців період, коли зможе зустрітися з Путіним

7 січня новообраний президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами нібито заявив про закінчення війни в Україні протягом півроку. Однак насправді слова політика неправильно трактували.

Республіканець окреслив терміном у 6 місяців не процес закінчення війни, а можливу зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні.

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Трамп наголосив, що вважає зустріч з Путіним недоречною до 20 січня, тобто офіційного вступу на посаду, натомість, сподівається, що матиме на її проведення шість місяців.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Колишній Надзвичайний та Повноважний Посол Валерій Чалий також зауважив, що обраний президент США не заявляв про припинення війни за кілька місяців, як і те, що "зустріч з Путіним має почекати".

"Я вам більше скажу, щоб все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій прес-конференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які задають питання). З деяких питань в нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова і т.п.", - наголосив він.

При цьому Чалий зауважив, що за підсумками пресконференції у нього не склалося депресивного настрою, адже деяка інформація вже доходить до Трампа, хоча й десь ворог "доходить до обраного президента США до вух своїми наративами".

Позиція Трампа щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, іноземні ЗМІ писали, що Дональд Трамп справді прагнутиме завершити російсько-українську війну, проте конкретних планів він наразі не розкриває. При цьому Трамп не може поступитися Володимиру Путіну, оскільки такий крок став би "запрошенням" агресору Росії до нападу на інші країни, зокрема й на держави НАТО.

Раніше, як писав Главред, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов заявив, що найімовірніше спочатку обраний президентом США Дональд Трамп зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним, після чого може відбутися його зустріч із Володимиром Зеленським задля вирішення питань щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

Напередодні Роберт Кларк, співробітник американського мозкового центру Yorktown Institute зауважив, що хоч Трамп і обіцяв досягнути миру за 24 години, насправді відповідну угоду між Україною та Росією найімовірніше буде укладено до Великодня.

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Хто такий Валерій Чалий Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019). Голова правління Українського кризового медіа-центру.

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