Шольц з Трампом зібралися в Москву: в Німеччині анонсували зустрічі з Путіним

Німецький опозиційний депутат заявив, що Україна не повинна бути об’єктом чи жертвою переговорів.

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В опозиції Німеччини вважають, що Шольц і Трамп планує зустріч з Путіним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Кізеветтера:

Шольц може зустрітися з Путіним до 23 лютого, а Трамп - у березні

Дію Паризької хартії можуть призупинити на 10-20 років

Переговори з РФ шкодять Україні і фактично призводять до її підпорядкування

Обраний президент США Дональд Трамп може зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним у березні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, поїде до Москви до 23 лютого. Про це німецький депутат від опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер написав у соцмережі Х.

За його словами, Німеччина повинна підготуватись до "сюрпризу передвиборчої кампанії".

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"З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого (день, коли відбудуться парламентські вибори в Німеччині - Главред). Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди", - заявив Кізеветтер.

Крім цього, німецький політик стверджує, що також відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Вона нібито запланована на березень.

"Кожен може судити про це як вважає за потрібне. Україна не має бути ні об’єктом, ні жертвою", - написав він.

Кізеветтер додав, що Росія перебуває в критичному економічному та соціальному стані. Проте, на його думку, треба йти назустріч Україні, яка

"перебуває в набагато гіршому стані".

"Усі переговори та домовленості, які зараз ведуться в цій ситуації, ведуться за рахунок України і де-факто означають підпорядкування. Ми не повинні мовчати і не повинні сприймати так званий "московський зв’язок" у власних лавах", - зазначив опонент Шольца.

Переговори Шольца з Путіним - останні новини

Нагадаємо, 15 листопада 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Вони розмовляли впродовж однієї години, однак згодом Шольц заявив, що розмова його розчарувала.

Наприкінці грудня минулого року Шольц повідомив, що планує знову поговорити з лідером РФ Володимиром Путіним. За його словами, метою таких розмов завжди є тиск на Росію, щоб зупинити війну.

Як повідомляв Главред, німецький канцлер Олаф Шольц може вирушити до Москви з так званою мирною місією вже найближчими днями, повідомив журналіст Костянтин фон Гаммерштайн з посиланням на джерела в партії ХДС. Однак у Берліні це заперечують.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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