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"Деякі наші позиції зруйновані": тривожна заява ЗСУ про просування РФ

Олексій Тесля
8 січня 2025, 09:49
246
Тривають інтенсивні бойові дії, ворог штурмує позиції українських захисників.
'Деякі наші позиції зруйновані': тривожна заява ЗСУ про просування РФ
ЗСУ дають відсіч окупантам РФ / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Важливо:

  • Найбільша кількість бойових зіткнень відбулася під Покровськом
  • Ворог продовжує штурмувати позиції українських захисників

За минулу добу, 7 січня 2025 року, найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку, армія країни-окупанта РФ проводила наступальні дії в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд.

Також ворог штурмував позиції українських захисників у Лисівці, Даченському, Шевченко, Нововасилівці та Петропавлівському. Сили оборони протистоять спробам противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ, йдеться в повідомленні пресцентр ОСГВ "Хортиця".

відео дня

На Харківському напрямку штурмові групи противника безуспішно намагалися проводити штурмові дії в районі Тихого. Для переміщення особового складу застосував бронетехніку.

На Куп'янському напрямку ворог атакував неподалік Голубівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку також тривали інтенсивні бойові дії. Противник атакував позиції Сил оборони в районі Першотравневого, Надії, Чернещини, Тернів та в Макіївці.

На Сіверському напрямку ворог проводив штурмові дії в населеному пункті Білогорівка. Успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

"На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися бойові зіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку. Під час проведення наступальних дій у міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Унаслідок штурмових дій і вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - ідеться в повідомленні.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в Кураховому та в районах Дачного та Янтарного: тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу і розвивати наступ.

"На Черемнівському напрямку українські захисники протистоять атакам противника в районах Костянтинопольського, Новосілка, Розлив та Времівка. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, які намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", - додали в ОСГВ "Хортиця".

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ хоче оточити Покровськ. З кінця грудня 2024 року російська армія активізувала наступальні операції на Покровському напрямку.

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів.

Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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