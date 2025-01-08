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Угорщина може звільнити місце Україні в ЄС, вступивши в СНД чи ОДКБ - МЗС

Анна Косик
8 січня 2025, 12:36
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В МЗС різко відповіли представникам Угорщини на невдоволення щодо припинення транзиту російського газу через Україну.
Транзит газа, Сиярто
Угорщина та Словаччина не впорались зі збільшенням енергетичної незалежності / Колаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official, "Укртрансгаз"

Головне:

  • Заяви Угорщини щодо припинення транзиту газу є маніпулятивними
  • Єдиною причиною проблем на енергоринку Європи завжди була РФ
  • Якщо Угорщина хоче посилювати РФ, вона може вступити в ОДКБ чи СНД

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище, припинивши транзит російського газу.

В МЗС України відреагували на цю заяву, назвавши її маніпулятивною. У відомстві зазначили, що Європейська Комісія чітко заявила, що ніякого негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС завчасно анонсоване рішення України не мало.

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"Єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку. З початком повномасштабної агресії проти України Росія стала екзистенційною загрозою для стабільності та миру на європейському континенті. Як наслідок, ера залежності Європи від російських енергоносіїв добігає кінця", - йдеться у повідомленні.

Угорщина може звільнити місце Україні в ЄС, вступивши в СНД чи ОДКБ - МЗС
Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

За даними Міністерства закордонних справ України, усі європейські країни окрім двох впоралися із завданням забезпечити свою економіку та населення альтернативними енергоносіями з США та Близького сходу.

Натомість Угорщина та Словаччина намагаються перекласти свої проблеми "з хворої голови на здорову" та зберегти залежність від країни-агресорки Росії, чим вони фактично перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів.

"Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення Росії, а не ЄС і США, то слід відверто це визнати. Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ. Якщо ж Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, варто почати з того, щоб не руйнувати єдність в ЄС, і натомість зміцнювати енергетичну безпеку та незалежність власної країни та громадян разом із рештою Європи та США", - підсумували у відомстві.

Припинення Україною транзиту газу РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 січня Україна офіційно зупинила транзит російського природного газу через свою територію до країн Європейського Союзу та Молдови.

Згодом стало відомо, що у Словаччині не хочуть з цим примиритися, тому вдаються до образ і погроз. Наприклад, 7 січня у Брюсселі мала відбутися зустріч між представниками України, Словаччини та ЄС. Втім, за кілька годин до її початку Фіцо заявив, що Київ, буцімто, вийшов з обговорень.

Напередодні також прем'єр Віктор Орбан заявив, що Угорщина веде переговори з Росією та Україною щодо збереження поставок російського газу через територію України, незважаючи на те, що імпорт газу з РФ наразі здійснюється через трубопровід "Турецький потік".

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Що таке МЗС України?

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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