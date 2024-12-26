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Удар по командному пункту РФ у Льгові: загинув заступник командира бригади і 17 військових

Віталій Кірсанов
26 грудня 2024, 16:47
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У ЗСУ запевнили, що бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триватиме й надалі.
окупанти, Льгов
ЗСУ назвали втрати РФ внаслідок удару по Льгову / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Більшість загиблих окупантів - офіцери
  • Ураження цілей на території РФ продовжиться

Унаслідок удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у Льгові(Курська область) загинув заступник командира бригади і ще 17 російських військових, повідомив Стратком ЗСУ.

"За уточненою інформацією, будівлю, де розміщувався командний пункт 810-ї ОБрМП, частково знищено. Унаслідок удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців із РФ, більшість із яких - офіцери штабу", - ідеться в повідомленні.

відео дня

У ЗСУ запевнили, що бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триватиме й надалі.

Як повідомлялося, Сили оборони 25 грудня 2024 року вразили командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Росії в населеному пункті Льгов (Курська обл.).

Удари вглиб РФ - новини за темою

Як писав Главред, 19 грудня сили і засоби Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, завдали удару по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що в Ростовській області РФ. Відомо, цей НПЗ окупанти використовують для забезпечення потреб ЗС РФ. Ба більше, він єдиний у Ростовській області, який працює.

Згодом військово-політичний оглядач Дмитро Снєгирьов прокоментував удар по НПЗ у Ростовській області. За його словами, це зокрема негативно вплине на можливості переміщення окупаційних військ по лінії фронту.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по території РФ. Під ударом опиняться російські військові об'єкти, які країна-агресор використовує для терору проти українців.

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