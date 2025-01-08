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Чи будуть банки блокувати картки за часте зняття готівки: відповідь НБУ

Віталій Кірсанов
8 січня 2025, 11:44
533
У НБУ назвали недостовірною і маніпулятивною інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки.
банківські картки
Українцям не блокуватимуть картки за часте зняття готівки / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У ЗМІ поширюються фейки про нові карткові обмеження
  • У НБУ радять довіряти лише перевіреній інформації

Національний банк України заперечує вимогу до банків про блокування карток або рахунків за часте зняття готівки. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Окремі медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки через часте зняття готівки - більш ніж тричі на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.

відео дня

НБУ зазначає, що медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не вказуючи на конкретні документи. Однак у жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає.

Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

"Радимо завжди довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку та не сприймати серйозно фейкові новини, які поширюють анонімні телеграм-канали та недобросовісні медіа, щоб підірвати довіру громадян до фінансового сектору України", - наголосили в регуляторі.

Інші економічні новини:

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про суттєве підвищення податків для населення і бізнесу. Основними змінами є підвищення військового збору до 5% для громадян, 10% від мінімальної зарплати для ФОПів I, II, IV груп, 1% від доходу для ФОПів III групи. Встановлення податку на надприбуток банків до 50%, а податку на прибуток фінансових компаній - 25%.

Також 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, який переносить підвищення податків для ФОП і юросіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. За рішення проголосували 268 депутатів.

Як повідомляв Главред, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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