США готують план обороноздатності України: в Пентагоні розкрили деталі

Наступна зустріч "Рамштайн" буде спрямована на забезпечення продовження надання ключових можливостей для оборони України.

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Партнери планують посилювати Україну різними типами озброєння / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

Що повідомили в Міноборони США:

На засіданні "Рамштайн" мають скласти план обороздатності України до 2027 року

Лідерам коаліції потрібно буде схвалити дорожні мапи

Очільник Пентагону Ллойд Остін 9 січня планує провести засідання у форматі "Рамштайн", яке буде зосереджене на питаннях, що стосуватимуться продовження надання Україні необхідної допомоги для оборони у війні проти країни-агресорки Росії.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США. У Німеччині буде складено план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року.

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Іноземні лідери будуть обговорювати посилення України системами протиповітряної оборони, артилерійськими боєприпасами та броньованими транспортними засобами, а також зусиллями з посилення оборонної промислової бази.

Рамштайн / Інфографіка: Главред

До Контактної групи будуть традиційно залучені більше 50 країн, а її лідери ухвалюватимуть дорожні мапи, згідно з якими і сформулюють поточні потреби та цілі обороноздатності.

"Ці дорожні мапи мають на меті дати можливість донорам планувати та підтримувати Україну стабільно в майбутньому", - йдеться у повідомленні з посиланням на одного з чиновників у сфері оборони.

Зустріч у форматі "Рамштайн" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня, де союзники України порушать важливі питання. Вже відомо, що міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових офіційних осіб з усього світу для обговорення підтримки для України.

Напередодні керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що після проведення виборів у США позиція Вашингтона під час зустрічей у форматі "Рамштайн" навряд зміниться.

Раніше також міністр оборони України Рустем Умєров заявляв під час розмови з португальським колегою, що у січні в межах чергового засідання формату "Рамштайн" планується детальне обговорення подальших кроків для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році.

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Що таке Міністерство оборони США? Міністерство оборони США - федеральний виконавчий департамент (міністерство) в уряді США, що керує, відповідно до 10-го розділу Кодексу США, координацією і управлінням усіма відомствами та функціями уряду США у військовій області та питаннях національної безпеки. Базується в Пентагоні, штат Вірджинія. Очолює міністерство міністр оборони. З 22 січня 2021 року посаду обіймає Ллойд Остін, пише Вікіпедія.

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