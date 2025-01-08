Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: є загибла та поранені

Російські загарбники атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

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У Запоріжжі було чутно звуки вибухів / Колаж: Главред, фото: alerts, скріншот із відео

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РФ атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі КАБом

Внаслідок удару відомо про загиблу та поранених

У середу, 8 січня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російський удар по місту підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, російські загарбники атакували промислову інфраструктуру.

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Він закликав мешканців міста до відбою залишатися у безпечних місцях.

Згодом Федоров додав: "Одна людина загинула, ще троє - поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю".

Повітряні сили України повідомляли про загрозу удару КАБами.

КАБ / Інфографіка: Главред

16:27 До шести зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю.

"Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях.", - написав Федоров.

16:51 Начальник Запорізької ОВА оновив інформацію щодо постраждалих в Запоріжжі.

"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру", - додав Іван Федоров.

Дивіться відео із наслідками ворожої атаки:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у пʼятницю, 3 січня, у Чернігові прогриміла серія потужних вибухів. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Зафіксовано значні руйнування кількох будинків. Внаслідок ракетного удару було відомо про постраждалих та загиблого.

У ніч на 3 січня у Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

6 січня РФ вкотре атакувала Україну ракетами, 128-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 79 ворожих дронів.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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