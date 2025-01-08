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Історія одного штурму: двоє бійців ЗСУ захопили у полон відразу 14 росіян

Маріна Фурман
8 січня 2025, 13:44оновлено 8 січня, 14:24
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Українські десантники розповіли деталі успішної операції.
ВСУ, армия РФ
Вражаюча історія одного штурму / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Основне:

  • Українські захисники взяли в полон 14 окупантів
  • Операцію проводили лише двоє бійців ЗСУ

Українські військові захопили у полон відразу 14 окупантів. Успішну операцію провели лише двоє десантників. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська Збройних Сил України в Telegram-каналі.

У повідомленні йдеться, що двоє українських десантників під вогневим прикриттям побратимів висунулися на штурм після тривалої дронової атаки на одну з передових російських позицій.

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"Підійшовши впритул до ворожого бліндажа, десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з позивними "Джин" і "Манекен" кинули кілька гранат до його входу. Окупанти зрозуміли: вийти живими з нори їм не вдасться і вирішили здаватись. Одномоментно склали зброю і вийшли з бліндажа 14 представників "другої армії світу"", - розповіли у ДШВ.

Відомо, що двоє українських десантників передали полонених, а потім повернулися на зачищені позиції росіян. Там наші воїни знайшли ще багато ворожої зброї, зокрема автомати, кулемети, гранатомети та патрони.

Крім того, бійці ЗСУ облаштували позицію і ще п’ять днів тримали оборону, відбиваючи ворожі штурми.

"Підходили до нас на відстань 20 метрів, ми їх "задвохсотили". Труїли нас газом, кілька разів довелося вдягнути протигаз...Постійно прострілювали сектор, були скиди з дронів", — розповіли бійці.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред з посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState писав, що ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, біля Нескучного та Ятарного в Донецькій області.

Крім того, армія країни-агресора Росії змогла прорвати українську оборону на Лиманському напрямку, передає командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман". За його словами, це дало окупантам змогу просуватися до селища Колодязі в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

Тим часом на Курахівському напрямку російські війська застосовують тактику цілковитого руйнування. За словами Трегубова, ворог намагається знищити всі будівлі в Кураховому, які можуть слугувати укриттям для ЗСУ.

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Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

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війна в Україні лінія фронту військовополонені ДШВ бійці ВСУ Десантно-штурмові війська
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