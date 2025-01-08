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"Сюрприз для РФ": для чого Трампу Гренландія та чи будуть США воювати за острів

Юрій Берендій
8 січня 2025, 16:08
278
Дональд Трамп викликав нову хвилю обговорень, висловивши територіальні претензії до Гренландії, найбільшого у світі острова під управлінням Данії.
'Сюрприз для РФ': для чого Трампу Гренландія та чи будуть США воювати за острів
Гренландія для США - для чого Трампу Гренландія та чи буде США воювати за острів / Колаж Главред, фото: wikipedia.org, facebook.com/​DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Що сказав Трамп про введення військ США до Гренландії
  • Як реагують в Данії та ЄС та в скільки можуть оцінити Гренландію
  • Яка ціль територіальних претензій Трампа

Новий президент США Дональд Трамп знову привернув увагу світової спільноти, заявивши про територіальні претензії до Гренландії. Цей найбільший у світі острів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами, є автономною територією в складі Королівства Данія. Хоча Гренландія має власний уряд і значну політичну автономію, питання її стратегічного значення, природних ресурсів та впливу на арктичний регіон давно цікавлять глобальних гравців. Заяви Трампа можуть стати початком нової геополітичної дискусії щодо майбутнього цієї арктичної території.

Главред зібрав головне, що варто знати про територіальні претензії Трампа щодо статусу Гренландії.

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Що сказав Трамп про приєднання Гренландії до США

7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив у соціальній мережі Truth Social, що угода про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів має відбутися, наголосивши на необхідності зробити цей найбільший у світі острів "знову великим".

"Дон-молодший (йдеться про сина Трампа — ред.) і мої представники приземлилися в Гренландії. Прийом був чудовим. Їм і всьому вільному світу потрібні безпека, захист, сила і мир! Ця угода має відбутися. MAGA. Зробимо Гренландію великою знову!", — йдеться у дописі обраного президента США.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Про введення військ до Гренландії

Як повідомляє Politico, Трамп не виключає можливості використання економічного чи військового примусу для здобуття контролю над Гренландією та Панамським каналом. Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що не підтверджує цього, проте й не заперечує.

"Ні. Можливо, нам доведеться щось зробити.... Ви говорите про Панаму і Гренландію - ні, я не можу запевнити вас ні в тому, ні в іншому", - додав він.

Трамп неодноразово висловлював прагнення, щоб США придбали Гренландію, називаючи цю данську територію "абсолютною необхідністю" для національної безпеки. На його думку, США потребують острів, і навіть якщо Данія має на нього законне право, вона повинна відмовитися від Гренландії в інтересах безпеки Сполучених Штатів.

Крім того, Трамп раніше закликав Панаму повернути право власності на Панамський канал, яке США передали цій країні в 1977 році. Однак ці заяви викликали обурення президента Панами Хосе Рауля Муліно, який назвав панамський контроль над каналом "незаперечним і таким, що не підлягає обговоренню".

"Послухайте, Панамський канал життєво важливий для нашої країни. Він експлуатується Китаєм. Китаєм! І ми віддали Панамський канал Панамі, а не Китаю", - заявив Трамп.

Реакція Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що острів Гренландія належить його мешканцям. Таку заяву вона зробила, відповідаючи на заяви обраного президента США Дональда Трампа про бажання приєднати територію до Сполучених Штатів.

"Я хотіла б чітко заявити, що з точки зору данського уряду, Гренландія належить гренландцям", – заявила вона в коментарі виданню Berlingske, передає "Європейська правда".

Фредеріксен нагадала, що під час попереднього президентського терміну Трамп вже висловлював бажання "купити" Гренландію, що викликало офіційну реакцію Данії. Уряд країни підкреслив, що острів не продається, про що прем'єрка знову заявила в коментарі телеканалу TV2.

"Серед гренландців існує велика підтримка того, що Гренландія не продається і не буде продаватись в майбутньому", - сказала вона.

Водночас вона наголосила, що США залишаються найважливішим і найближчим союзником Данії. Фредеріксен додала, що не вірить у можливість застосування військового або економічного тиску з боку США для отримання контролю над Гренландією.

"Я не можу собі уявити, що ми до цього дійдемо. Гадаю, що ми повинні зосередитись на тому, щоб продовжувати вести справи один з одним і робити це належним чином", - сказала вона.

Як реагують у самій Гренландії

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде у своєму новорічному зверненні припустив можливість здобуття незалежності острова від Данії, повідомляє Голос Америки.

Він зазначив, що, як і інші країни світу, Гренландія має працювати над подоланням перешкод для співпраці, які можна назвати "кайданами колоніальної епохи", і рухатися вперед.

"Пора нам самим зробити крок і сформувати наше майбутнє - щодо того, з ким ми будемо співпрацювати та якими будуть наші торговельні відносини. Адже наше співробітництво з іншими країнами та наші торговельні відносини не можуть і надалі відбуватися лише через Данію", - сказав лідер Гренландії.

В скільки обійдеться для США купівля Гренландії

Гренландія не продається, і ні офіційні представники острова, ні Данії не давали підстав для припущень про можливий продаж.

Однак, гіпотетично, за оцінками The Washington Post у 2019 році, вартість Гренландії могла б сягати $1,7 трлн, враховуючи її промисловий потенціал та природні ресурси.

Раніше, у 1946 році, США пропонували Данії придбати острів за $100 млн золотом, що нині еквівалентно приблизно $1,4 млрд.

Реакція Єврокомісії та країн ЄС

Єврокомісія заявила, що очікує продовження співпраці з адміністрацією США щодо стратегічно важливих питань і наголосила на необхідності дотримання принципу поваги до суверенітету держав, повідомляє "Європейська правда".

Таку позицію озвучила представниця Єврокомісії Аніта Гіппер, коментуючи заяви обраного президента США Дональда Трампа, який не виключив можливості застосування сили для встановлення контролю над Гренландією.

Вона підкреслила, що це питання є "вкрай теоретичним", і нагадала, що для ЄС суверенітет держав залишається ключовим принципом.

"Суверенітет держав для нас є ключовим принципом, він має поважатися – це також наша основана дипломатична цінність і принцип, над яким ми працюємо", – сказала Гіппер.

Гіппер також зазначила, що Єврокомісія має намір продовжувати роботу над спільним трансатлантичним порядком денним із новою адміністрацією США, зосереджуючись на стратегічно важливих інтересах.

'Сюрприз для РФ': для чого Трампу Гренландія та чи будуть США воювати за острів
Які країни є членами ЄС / Інфографіка: Главред

Крім того, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у коментарі Radio France 8 січня заявив, що Євросоюз не дозволить порушувати свої кордони, незалежно від того, хто намагатиметься це зробити. Цю заяву він зробив у відповідь на питання щодо останніх висловлювань Дональда Трампа стосовно Гренландії.

"Гренландія – автономія Данії і є територією ЄС. Не може бути й мови про те, щоб ЄС дозволив будь-якій іншій країні у світі, хто б це не був… атакувати свої суверенні кордони", – заявив він.

Водночас Барро висловив думку, що реального вторгнення США на острів очікувати не варто.

"Якщо ви запитуєте мене, чи думаю я, що Сполучені Штати вторгнуться до Гренландії, моя відповідь – ні. Але чи вступили ми в період, коли виживає найсильніший? Моя відповідь – так", – сказав Барро.

Які цілі Трампа - чого прагне Трамп заявами щодо Гренландії

Дональд Трамп прагне отримати контроль над Гренландією для забезпечення доступу до Арктики, що дозволить США будувати військові бази в цьому регіоні.

Таку думку висловив експерт-міжнародник і засновник соціально-демократичної платформи Богдан Ференс в ефірі "Громадського радіо". Він зазначив, що Вашингтон розглядає Гренландію як ключову точку для здобуття військової переваги, особливо враховуючи активну діяльність Росії зі створення баз у північній частині Арктики.

"Не так багато країн мають вихід до Арктики. Тому зараз США сфокусувалися на цьому регіоні", — додав він.

Окрім військових інтересів, експерт припустив, що США також можуть бути зацікавлені у проведенні наукових експедицій та видобутку корисних копалин, наявних на острові.

Схожі заяви Трамп робив і раніше — під час свого першого президентського терміну він уже обговорював можливість придбання Гренландії. Як повідомляє BBC з посиланням на The Wall Street Journal, після обговорень цієї ідеї офіційні особи Данії та Гренландії категорично її відкинули.

"Ми відкриті для бізнесу, а не для продажу", - заявило тоді Міністерство закордонних справ Гренландії.

За інформацією New York Post, Трампа особливо приваблювали природні ресурси та геополітичне значення острова.

"Гренландія не продається. Гренландія не є данською. Гренландія належить Гренландії. Я дуже сподіваюся, що це не серйозно", – заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Гренландії у 2019 році.

Розчарований відмовою, він навіть скасував зустріч із прем’єр-міністром Данії через її негативні коментарі щодо угоди.

Нещодавно Трамп знову повернувся до цієї теми, заявивши, що контроль над Гренландією є для США стратегічно необхідним. В ефірі 24 Каналу директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик зазначив, що такі заяви Трампа є радше риторичними і покликані створити образ рішучого лідера. За його словами, новообраний президент наразі не планує реальних дій щодо привласнення Гренландії. Це, ймовірніше, спроба продемонструвати силу та нестандартний підхід до політики.

"Трамп хоче, аби до нього та його інавгурації була прикута увага, бо зараз все-таки ще багато уваги є до чинного президента США (Байдена – ред.). Трампу це не подобається", – вважає Дубовик.

Дубовик також вважає, що візит сина Трампа до Гренландії не наблизить її до приєднання до США. Поки що такі висловлювання не слід розглядати як офіційну позицію американської адміністрації, оскільки Трамп ще не приступив до виконання обов’язків президента.

"Тому зараз це можна списати на ексцентричність Трампа",– сказав Дубовик.

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