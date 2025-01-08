Як добитися перелому у війні: у Зеленського назвали сценарій

Росія тримається дуже хитко, треба забезпечити умови, щоб відбулися соціально-політичні наслідки, вважає Михайло Подоляк.

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Десятки ударів на день на сотні кілометрів призведуть до серйозних наслідків для Росії - Подоляк / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/szgurets

Головне із заяви Подоляка:

Для перелому Україні потрібно безліч різних озброєнь

Десятки ударів углиб РФ на 500-700 км призведуть до наслідків

Росія програє з точки зору технологій і управління військами

Щоб переломити хід війни проти агресора Росії, Україна має бути забезпечена достатньою кількістю дронів, ракет, бронетехніки та систем протиповітряної оборони. Десятки ударів на день у глибину російської території дальністю 500-700 кілометрів здатні призвести до серйозних внутрішньополітичних наслідків. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Всю Росію і не треба розбивати. Треба розбивати окремі вузли, окремі елементи інфраструктури військової. Якщо ви говорите про перелом у військовій ситуації, то безумовно він є, і він може бути математично обґрунтований", - цитує його РБК-Україна.

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На думку чиновника, є математичні формули, які дозволяють зрозуміти, як можна отримати перелом у війні.

"Якщо ми розуміємо ключове, - Росія має багато живої сили і додаткових виробництв, але Росія програє з точки зору технологічності та управління військами. Так, Росія вчиться, але, якщо буде насичена математично обґрунтована кількість високотехнологічних інструментів в Україні, а це, зрозуміло, дрони, ракети, бронетехніка, а головне - ППО, то тоді перелом безумовно може бути", - пояснив Подоляк. Коротко про далекобійну зброю України / Інфографіка: Главред

"Росія тримається дуже хитко"

Також він додав, що якщо завдавати близько 20-30 ударів на день у глибину Росії на дистанції 500-700 кілометрів, то це може призвести до серйозних внутрішньополітичних наслідків.

"От якщо кількість ударів щодня буде на 2-3, а 20-30, і вони будуть ефективними, тобто Росія не зможе це все перехоплювати, то тоді це матиме суттєві соціально-політичні наслідки, а Росія тримається там дуже хитко", - наголосив Михайло Подоляк.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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