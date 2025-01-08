Найближчий 'Рамштайн' може стати останнім: заява міністра оборони Польщі

Міністр оборони Польщі зазначив, що НАТО має взяти на себе більший тягар підтримки.

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У Польщі заявили про останній "Рамштайн" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези міністра оборони Польщі:

Засіданні "Рамштайну" 9 січня може стати останнім

Адміністрація США, ймовірно, запропонує новий формат

НАТО має взяти на себе більший тягар підтримки

У четвер, 9 січня, на авіабазі "Рамштайн" відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч може стати останньою у такому форматі. Про це заявив голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише 300 Polityka.

"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", - сказав він. відео дня

Косіняк-Камиш наголосив, що особливість зустрічі на авіабазі "Рамштайн" полягає в тому, що цей формат є ширшим за НАТО.

"Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", - зазначив міністр оборони Польщі.

Також Косіняк-Камиш підкреслив, що Польща разом із Німеччиною та Італією очолює коаліцію бронетанкових сил. На зустрічі він планує представити досягнення Польщі у підтримці України протягом трьох років війни.

Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Засідання у форматі "Рамштайн" - останні новини

Нагадаємо, 12 жовтня 2024 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині мало відбутися засідання Контактної групи з питань оборони України. Проте його перенесли.

Міністр оборони України Рустем Умєров 19 грудня 2024 року повідомив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні 2025 року. На ньому обговорять подальші кроки для посилення безпеки в Україні.

Як повідомляв Главред, згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня. Це буде вже 25-те засідання групи, на яке запрошені міністри оборони та військові офіційні особи з усього світу.

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Хто такий Владислав Марцін Косіняк-Камиш Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) — польський лікар і політик.

Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.

У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.

У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска, пише Вікіпедія.

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