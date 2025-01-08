Найближчий 'Рамштайн' може стати останнім: заява міністра оборони Польщі

Ключові тези міністра оборони Польщі:
- Засіданні "Рамштайну" 9 січня може стати останнім
- Адміністрація США, ймовірно, запропонує новий формат
- НАТО має взяти на себе більший тягар підтримки
У четвер, 9 січня, на авіабазі "Рамштайн" відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч може стати останньою у такому форматі. Про це заявив голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише 300 Polityka.
"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", - сказав він.відео дня
Косіняк-Камиш наголосив, що особливість зустрічі на авіабазі "Рамштайн" полягає в тому, що цей формат є ширшим за НАТО.
"Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", - зазначив міністр оборони Польщі.
Також Косіняк-Камиш підкреслив, що Польща разом із Німеччиною та Італією очолює коаліцію бронетанкових сил. На зустрічі він планує представити досягнення Польщі у підтримці України протягом трьох років війни.
Засідання у форматі "Рамштайн" - останні новини
Нагадаємо, 12 жовтня 2024 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині мало відбутися засідання Контактної групи з питань оборони України. Проте його перенесли.
Міністр оборони України Рустем Умєров 19 грудня 2024 року повідомив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні 2025 року. На ньому обговорять подальші кроки для посилення безпеки в Україні.
Як повідомляв Главред, згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня. Це буде вже 25-те засідання групи, на яке запрошені міністри оборони та військові офіційні особи з усього світу.
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Хто такий Владислав Марцін Косіняк-Камиш
Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) — польський лікар і політик.
Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.
У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.
У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска, пише Вікіпедія.
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