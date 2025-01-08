'Це малоймовірно': нардеп зробив заяву щодо демобілізації військових

За словами нардепа, у Міноборони України акцентують більше уваги на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії.

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Нардеп прокоментував питання щодо демобілізації військових в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези нардепа:

Демобілізація в Україні є малоймовірною

У Міністерстві оборони ведуться дискусії щодо демобілізації

Зважаючи на поточну ситуацію, демобілізація в Україні є малоймовірною. Про це під час брифінгу заявив Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, передає кореспондент "Еспресо".

На запитання журналістів щодо законопроєкту про демобілізації, який начебто мав бути розроблений до грудня, парламентар зазначив: "Чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлене завдання уряду Верховною Радою, - так".

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При цьому він зазначив, що демобілізація - "дуже склдана тема".

"Ми нещодавно були у Міністерстві оборони, говорили про законопроєкт про демобілізацію. Там більше увагу звертають на ротацію підрозділів, які знаходяться на першій лінії. Щодо до демобілізації, то там ведуться дискусії. При нинішніх умовах мобілізації це малоймовірно.", - пояснив нардеп.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Демобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12104 про відтермінування та демобілізацію. Закон передбачає звільнення від мобілізації українців, які перебували в російському полоні. Вони зможуть повернутися на службу, але виключно за власним бажанням.

Згодом президент України підписав закон №11531 про демобілізацію тих бійців, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час бойових дій.

Нещодавно у ЗМІ писали, що Міністерство оборони України просить Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відкласти підготовку законопроєкту про умови демобілізації під час воєнного стану.

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