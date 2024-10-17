'Позиція США очевидна': що змінить для України зустріч 'Рамштайн' - Клочок

Зустріч у форматі "Рамштайн" не матиме глобального значення для України ні до виборів у Сполучених штатах, ні після їх проведення, вказує експерт.

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Зустріч у форматі "Рамштайн" - чи будуть глобальні зміни для України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

У випадку якщо зустріч у форматі "Рамштайн" пройде після проведення виборів у Сполучених Штатах, позиція Вашингтона навряд зміниться. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"А що може змінити Рамштайн, якщо позиція Вашингтона цілком очевидна? Вони не хочуть нас ні в НАТО брати, ні давати дозволи на удари далекобійною зброєю по території Росії", - зазначає Клочок.

Експерт дійшов висновку, що США не діють активно в цьому напрямку, а Європа залишається залежною від американського фактора безпеки.

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До того ж ситуація ускладнюється через Тайвань, який зараз оточений китайськими військами, і навчання можуть будь-якої миті перерости в повноцінний військовий конфлікт.

"Враховуючи, що зараз перехід влади в Сполучених Штатах Америки, віддавати команди не знає хто, то для Китаю, який нарощував свої можливості, це дуже зручний випадок", - резюмував Валерій Клочок.

Які держави входять до формату "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

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