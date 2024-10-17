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"Позиція США очевидна": що змінить для України зустріч "Рамштайн" - Клочок

Юрій Берендій
17 жовтня 2024, 03:31
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Зустріч у форматі "Рамштайн" не матиме глобального значення для України ні до виборів у Сполучених штатах, ні після їх проведення, вказує експерт.
'Позиція США очевидна': що змінить для України зустріч 'Рамштайн' - Клочок
Зустріч у форматі "Рамштайн" - чи будуть глобальні зміни для України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

У випадку якщо зустріч у форматі "Рамштайн" пройде після проведення виборів у Сполучених Штатах, позиція Вашингтона навряд зміниться. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"А що може змінити Рамштайн, якщо позиція Вашингтона цілком очевидна? Вони не хочуть нас ні в НАТО брати, ні давати дозволи на удари далекобійною зброєю по території Росії", - зазначає Клочок.

Експерт дійшов висновку, що США не діють активно в цьому напрямку, а Європа залишається залежною від американського фактора безпеки.

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До того ж ситуація ускладнюється через Тайвань, який зараз оточений китайськими військами, і навчання можуть будь-якої миті перерости в повноцінний військовий конфлікт.

"Враховуючи, що зараз перехід влади в Сполучених Штатах Америки, віддавати команди не знає хто, то для Китаю, який нарощував свої можливості, це дуже зручний випадок", - резюмував Валерій Клочок.

'Позиція США очевидна': що змінить для України зустріч 'Рамштайн' - Клочок
Які держави входять до формату "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Вибори в США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково голосують у ключових штатах, про що свідчать результати опитування, опубліковані The Hill.

Донька загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, який виступав проти режиму Путіна, але займав суперечливу позицію щодо України, Дар’я Навальна приєдналася до передвиборчого штабу кандидатки в президенти США від демократів Камали Гарріс.

Будь-який результат президентських виборів у США означає для України вибір між двома неприємними варіантами. Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що ситуація може скластися так, що Вашингтону буде не до Києва. Він також припустив, що можливе повторення подій, подібних до тих, що сталися навколо Капітолія під час виборів 2020 року.

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вибори у США президентські вибори в США Рамштайн зустріч Валерій Клочок
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