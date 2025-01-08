Заява Трампа про Україну і НАТО: у МЗС виступили з важливою ініціативою

Агресорка Росія своєї позиції не змінює - вона продовжує розмовляти мовою ультиматумів і капітуляції, нагадав Андрій Сибіга.

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Зеленський і Трамп мають напряму обмінюватися думками - МЗС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Андрій Сибіга:

Трансатлантична спільнота зацікавлена у справедливому мирі в Україні

Київ вважає, що президенти України і США повинні спілкуватися безпосередньо

Росія не змінює своєї риторики і цілей щодо України

Захід зацікавлений у справедливому і стійкому мирі в Україні, тоді як Росія не змінює риторики і продовжує "наполягати" на своїх ультиматумах і капітуляції Києва. Необхідний прямий діалог між президентами України та США, в рамках якого вони могли б обмінюватися думками. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє УНІАН, під час спільної пресконференції з очільницею ОБСЄ, міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, він прокоментував слова Трампа про те, що той, мовляв, розуміє небажання РФ інтеграції України до НАТО.

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"Я точно знаю, що спільний інтерес трансатлантичного співтовариства - це досягнення стійкого, справедливого, всеосяжного миру. Я точно можу вам сказати, що Росія прагне війни і знищення України. Я точно можу вам сказати, що Росія не змінила свою риторику - риторику капітуляції та ультиматумів", - зазначив Сибіга.

Найкращий формат - пряме спілкування Зеленського і Трампа

На думку міністра, найкращий варіант обміну думками - пряме спілкування українського та американського президентів.

"Тому ми надзвичайно зацікавлені в активному діалозі, в тому числі на рівні лідерів, і саме цей формат дає змогу дуже дієво обмінюватися думками як про причини, так і про наслідки", - наголосив Андрій Сибіга. Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Резонансні слова Трампа про Україну в НАТО - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня на пресконференції заявив, що можливий вступ України до НАТО - це, мовляв, постійна проблема для Росії.

Він, мовляв, може в цьому зрозуміти Москву. Також Трамп натякнув, що Штати нібито весь час були проти інтеграції Києва до Альянсу.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відповів Трампу на заяву про вступ України до НАТО. Український гарант закликав не робити поспішних висновків із риторики Трампа і нагадав історію із ЗРК Patriot, які так не хотіли давати Києву.

У НАТО ще на Бухарестському саміті 2008 року вирішили, що Україна вступить до Альянсу. Тому те, що сказав Трамп, не відповідає дійсності, зазначив у коментарі Главреду політичний аналітик Олександр Палій.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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