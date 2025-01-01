Поразка РФ та трагічний удар по центру Києва: головні новини України (дайджест)

Новини України 1 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 1 січня / Колаж Главред, фото: ДСНС Києва, Сирський/Telegram, УНІАН

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Атака дронів на Київ: уламки впали у двох районах столиці, спалахнули пожежі

Рано-вранці 1 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Уламки ворожих цілей упали в Печерському та Святошинському районах столиці. Є постраждалі.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) і в Telegram-каналі мера столиці Віталія Кличка, у Печерському районі уламки впали на нежитлову забудову.

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Україна перекрила кран: транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено

Вранці 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює в режимі без транзиту. Таким чином, завершив дію 5-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", укладений 30 грудня 2019 року.

Як повідомили в Операторі ГТС України, о сьомій годині ранку 1 січня 2025 року завершила дію Угода про взаємодію між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" для фізичних точок з'єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.

Новорічна навала дронів: 111 повітряних цілей РФ атакували Україну, деталі

Країна-агресор Росія у ніч на 1 січня 2025 року атакувала десять областей України ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками інших типів. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України у Telegram.

Повітряний напад противника у новорічну ніч відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертва

Унаслідок російської дронової атаки вранці 1 січня 2025 року в Києві постраждали шестеро людей. У двох районах міста через падіння уламків є руйнування та пожежі.

Як повідомили в ДСНС, у Печерському районі Києва через падіння уламків ворожих дронів зафіксовано часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку. Спалахнула пожежа на 4-5 поверхах. Врятовано літню жінку - у неї гостра реакція на стрес. Ще двох постраждалих чоловіків передали медикам.

Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

Долар у 2025 році не повинен суттєво "відірватися" від гривні. Згідно з прогнозом, Україна має запастися $41 мільярдом золотовалютних резервів на кінець року. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

У 2024 році російська окупаційна армія втратила понад 420 тисяч солдатів, просуваючись територією України та на Курщщині. При цьому окупанти захопили лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів.

Як ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни(ISW), у 2024 році російські війська втрачали в середньому 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території.

ЗСУ у новорічну ніч ліквідували багато окупантів на шляху до Покровська - деталі

Армія країни-агресорки Росії продовжує штурми українських позицій на постійній основі у напрямку міста Покровськ, що у Донецькій області. Під час атак ворог зазнає серйозних втрат.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький, коментуючи розвиток бойових дій на цьому напрямку у новорічну ніч. За його даними, Покровськ та прилеглі території залишаються найгарячішими точками фронту.

Кінець транзиту газу з Росії до Європи: опублікована заява

Завершення транзиту газу в Європу через Україну не вплине на газопостачання для українських громадян. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що держава забезпечуватиме теплопостачання українців.

Після припинення транзиту газу ГТС України може стати новою метою атак РФ - Bloomberg

Українські газопроводи, одні з найбільших у світі, можуть стати мішенню для ракетних атак РФ. За майже три роки повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ їх не було атаковано, оскільки ними йшов російських газ. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що українська газопровідна мережа має протяжність у 38,6 тис. км. Зеленський неодноразово заявляв, що не дозволить російському газу, який вигідний військовій машині Кремля, проходити транзитом через Україну після закінчення поточної угоди.

Росія "хоче" закінчити війну до "сакральної дати": ЗМІ дізналися деталі

Кремль "сподівається" заморозити війну до 9 травня. Україна нібито готова поступитися територіями, а агресорка Росія, мовляв, піти на компроміс. Так звані перемовини "здаються неминучими".

Як повідомляє Sky News, кореспондент британського каналу Івор Беннетт, який працює в Росії, вважає, що заморожування війни є найбільш реалістичним сценарієм.

Припинення вогню є необхідністю: РФ не зможе вести війну - Інгрем

Протягом останніх декількох місяців серед лідерів західних країн активно тривають обговорення можливих сценаріїв закінчення війни в Україні чи, принаймні, замороження конфлікту.

Полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем розповів 24 Каналу, що досягти припинення вогню зараз справді необхідно, при чому як і країні-агресору Росії, так і Україні.

Що чекає на Україну у війні 2025-го: у Третій штурмовій зробили прогноз

У 2025 році на Україну очікує важка боротьба за збереження своєї держави. Треба зберігати силу і не вірити в обіцянки. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що є безліч прогнозів, які пов'язані з приходом Трампа на пост президента США. Подібні прогнози будуть і надалі, і не варто ними захоплюватися.

Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

У 2025 році, ймовірно, активна фаза бойових дій в Україні буде припинена внаслідок зусиль президента США Дональда Трампа. Утім, навряд чи це поставить крапку в російсько-українському конфлікті.

У матеріалі Newsweek йдеться про те, що російські окупанти в новому році продовжать наступальні дії. Але команда Трампа примушуватиме обидві сторони до миру.

Україна припинила транзит газу з Росії: які будуть наслідки та як реагує світ

З 1 січня Україна офіційно зупинила транзит російського природного газу через свою територію до країн Європейського Союзу та Молдови.

Як повідомили в Міненерго, з 1 січня о 07:00 транспортування російського природного газу через територію України було зупинено з міркувань національної безпеки. Україна завчасно поінформувала про це міжнародних партнерів. Газотранспортна система країни перейшла на роботу без транзиту російського газу, забезпечуючи стабільне постачання для українських споживачів.

Главред зібрав головне, що варто знати про зупинку транзиту російського газу через Україну.

Штурмують малими групами і танками: у ЗСУ розповіли про бої з РФ за одне місто

Російські окупаційні війська в районі Часового Яру Донецької області дотримуються тактики штурмів малими групами. Техніки у ворога стає дедалі менше, тому він використовує старі радянські танки. Про це заявив головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

Важлива заміна в ЄС: Польща перейняла головування в Угорщини, чого чекає Україна

У середу, 1 січня, головування Угорщини на чолі з Віктором Орбаном в Європейському Союзі закінчилося, тепер прийшов час Польщі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про очікування України.

ГУР паралізувало роботу "Лукойлу": росіян "привітали" святковою кібератакою - ЗМІ

Українські спецслужби провели масштабну кібератаку на російський нафтовий сектор у період із 30 грудня 2024 року по 1 січня 2025 року. Однією з основних цілей стала компанія "Лукойл", яка забезпечує російські окупаційні війська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в ГУР.

Внаслідок цієї кібератаки з ладу вивели ключові цифрові ресурси нафтової компанії. Клієнти "Лукойл" не змогли здійснити оплату через мобільний застосунок на автозаправних станціях.

Росіяни перекидають резерви: Сирський назвав грандіозні втрати РФ на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових, які ведуть бойові дії на території Курської області, та нагородив їх. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сирський зазначив, що завдяки героїзму українських воїнів противник змушений утримувати значне угруповання своїх сил на цій території, перекидаючи резерви з інших напрямків.

"Завдяки вашій (українських військових - ред.) стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки", - зазначив він.

"Одна з найбільших поразок Москви": Зеленський - про зупинку транзиту газу з РФ

Впродовж 25 років обсяг транзиту російського газу через Україну до Європи складав понад 130 мільярдів кубометрів щороку. Натомість тепер цей обсяг дорівнює нулю, що є однією з найбільших поразок РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ворог націлився на захоплення великого міста: у ДПСУ розкрили напрямок штурму РФ

Війська країни-агресора РФ продовжують спроби штурмових дій у районі Вовчанська Харківської області, але підрозділи Сил оборони України не дають ворогу просуватися, повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко.

Знаменитий учений загинув разом із сім'єю: деталі удару дрона РФ по центру Києва

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару російським БпЛА вранці в середу, 1 січня, тривають у складних умовах, до них залучено спеціальну техніку, на місці робіт перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ.

Лютуватиме вітер і ожеледиця: небезпечна погода накриє Україну 2 січня

У четвер, 2 січня, у багатьох областях України очікуються сильні пориви вітру. У столиці, Карпатах, більшості західних, Вінницькій та Київській областях оголосили I рівень небезпеки. Про це повідомив Укргідрометцентр та ДСНС України.

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Лише в західних областях вдень можливий невеликий дощ. У південних областях вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман.

РФ тисне піхотою: ворог просувається на сході з нового плацдарму – DeepState

Російські окупаційні війська намагаються захопити висоти за Іванівкою під Тернами на Лиманському напрямку в Донецькій області.

Як повідомляє аналітичний ресурс Deep State, ворог активізує атаки в напрямку села, утворивши плацдарм, а також за рахунок постійного тиску піхотою.

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