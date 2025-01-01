РФ тисне піхотою: ворог просувається на сході з нового плацдарму – DeepState

Армія РФ побачила можливість просування, тому взялася це реалізовувати.

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РФ намагається захопити висоти на Лиманському напрямку

Противник уже давно націлився на місцевість навколо річки Жеребець

Російські окупаційні війська намагаються захопити висоти за Іванівкою під Тернами на Лиманському напрямку в Донецькій області.

Як повідомляє аналітичний ресурс Deep State, ворог активізує атаки в напрямку села, утворивши плацдарм, а також за рахунок постійного тиску піхотою.

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"Ситуація навколо села Іванівка в районі Лиману. Уже деякий час противник активізує в напрямку села, утворивши плацдарм, а також за рахунок постійного тиску піхотою насичується в районі населеного пункту з подальшим просуванням", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що противник уже давно націлився на місцевість навколо річки Жеребець і постійно шукає можливість витіснити підрозділи СОУ по всьому відрізку Іванівка-Терни-Ямполівка-Торське.

"Найбільший тиск здійснюється на перші два села", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що в Іванівці армія РФ побачила можливість просування, тому взялася це реалізовувати.

Також уточнюється, що найбільш неприємним буде вихід росіян на висоти за самим селом, "тож наразі українські військові роблять усе можливе, щоб не дати ворогові закріпитися і відтіснити його, зламавши задум".

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягує резерви і готує новий штурм. Ворог активно атакує укріплення Сил оборони України одразу на кількох напрямках.

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів.

Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времевський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

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