Знищення Су-34: опубліковано супутникові знімки аеродрому РФ

Важливо:
- Аеродром у Волгоградській області РФ зазнав атаки з боку "Нептунів"
- Були атаковані місця стоянки, де розміщувалися Су-34
З'явилися супутникові знімки з аеродрому "Маринівка", на якому були знищені російські Су-34 ударом українських ракет "Нептун".
Відповідні супутникові знімки сервісу Sentinel публікує ресурс "КіберБорошно".
Зазначається, що аеродром у Волгоградській області РФ був атакований "Нептунами" 29 жовтня.
На супутниковому знімку видно наслідки влучень у двох місцях стоянки, де розміщувалися Су-34, пишуть аналітики.
Знімок Sentinel від 28 жовтня показує, що саме на цьому місці перебували Су-34, тобто це їхня звична стоянка.
"Це підтверджує, що удар припав на місця базування літаків, а не на випадкові точки на аеродромі", - йдеться в повідомленні.
Як Україна посилює удари по віддалених об’єктах у РФ
Раніше "Главред" повідомляв, що українські безпілотники дальнього радіусу дії здатні вражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".
За його словами, продовження російських атак на українську територію може призвести до збільшення кількості операцій у відповідь на значній відстані. При цьому географія потенційних цілей на території РФ поступово розширюється. Одним із прикладів таких можливостей стала атака на Новий Уренгой.
Удари вглиб РФ - новини за темою
Нагадаємо, "Главред" писав, що після паузи в ударах по НПЗ було атаковано Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство належить "Роснефті" і є одним із найбільших виробників авіаційного палива в РФ. Його потужність становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік.
Крім того, в ніч на 29 жовтня росіяни повідомили про атаку на Стерлітамак у Республіці Башкортостан. Там спочатку помітили проліт дронів, а потім у небі над містом з’явилися хмари диму.
Раніше, ввечері 28 жовтня, дрони атакували Москву та Підмосков’я. Було введено обмеження на прийом і виліт літаків в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковське.
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Об источнике: КіберБорошно
КіберБорошно - український волонтерський OSINT-проект (Open Source Intelligence) та однойменний Telegram-канал, що спеціалізується на військовій розвідці з відкритих джерел, геолокації та візуальному аналізі подій у контексті російсько-української війни.
Основні напрямки діяльності:
- Аналіз супутникових знімків. Дослідженнязмін на місцевості, а також оцінка пошкоджень об’єктів військової та критичної інфраструктури (аеродромів, нафтобаз, складів боєприпасів, систем ППО та мостів) після завдання ударів.
- Точна геолокація. Визначення географічних координат за фото- та відеоматеріалами з точністю до метра (місця прольотів БПЛА, знищення або переміщення військової техніки, артилерійських прильотів).
- Оцінка збитків. Незалежна верифікація повідомлень про знищення або пошкодження техніки та об’єктів на основі порівняння кадрів "до" та "після".
- Картографування. Візуалізація динаміки бойових дій та фіксація змін позицій.
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