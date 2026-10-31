Знищення Су-34: опубліковано супутникові знімки аеродрому РФ

Аеродром у Волгоградській області РФ зазнав атаки з боку "Нептунів" 29 жовтня.

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Знищено військові літаки РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Аеродром у Волгоградській області РФ зазнав атаки з боку "Нептунів"

Були атаковані місця стоянки, де розміщувалися Су-34

З'явилися супутникові знімки з аеродрому "Маринівка", на якому були знищені російські Су-34 ударом українських ракет "Нептун".

Відповідні супутникові знімки сервісу Sentinel публікує ресурс "КіберБорошно".

відео дня

Зазначається, що аеродром у Волгоградській області РФ був атакований "Нептунами" 29 жовтня.

На супутниковому знімку видно наслідки влучень у двох місцях стоянки, де розміщувалися Су-34, пишуть аналітики.

Знімок Sentinel від 28 жовтня показує, що саме на цьому місці перебували Су-34, тобто це їхня звична стоянка.

"Це підтверджує, що удар припав на місця базування літаків, а не на випадкові точки на аеродромі", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/kiber_boroshno

Як Україна посилює удари по віддалених об’єктах у РФ

Раніше "Главред" повідомляв, що українські безпілотники дальнього радіусу дії здатні вражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

За його словами, продовження російських атак на українську територію може призвести до збільшення кількості операцій у відповідь на значній відстані. При цьому географія потенційних цілей на території РФ поступово розширюється. Одним із прикладів таких можливостей стала атака на Новий Уренгой.

/ Главред

Удари вглиб РФ - новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що після паузи в ударах по НПЗ було атаковано Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство належить "Роснефті" і є одним із найбільших виробників авіаційного палива в РФ. Його потужність становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

Крім того, в ніч на 29 жовтня росіяни повідомили про атаку на Стерлітамак у Республіці Башкортостан. Там спочатку помітили проліт дронів, а потім у небі над містом з’явилися хмари диму.

Раніше, ввечері 28 жовтня, дрони атакували Москву та Підмосков’я. Було введено обмеження на прийом і виліт літаків в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковське.

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Об источнике: КіберБорошно КіберБорошно - український волонтерський OSINT-проект (Open Source Intelligence) та однойменний Telegram-канал, що спеціалізується на військовій розвідці з відкритих джерел, геолокації та візуальному аналізі подій у контексті російсько-української війни. Основні напрямки діяльності: Аналіз супутникових знімків. Дослідження змін на місцевості, а також оцінка пошкоджень об’єктів військової та критичної інфраструктури (аеродромів, нафтобаз, складів боєприпасів, систем ППО та мостів) після завдання ударів.

Дослідження змін на місцевості, а також оцінка пошкоджень об’єктів військової та критичної інфраструктури (аеродромів, нафтобаз, складів боєприпасів, систем ППО та мостів) після завдання ударів. Точна геолокація. Визначення географічних координат за фото- та відеоматеріалами з точністю до метра (місця прольотів БПЛА, знищення або переміщення військової техніки, артилерійських прильотів).

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