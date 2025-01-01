ЗСУ у новорічну ніч ліквідували багато окупантів на шляху до Покровська - деталі

Українські військові завдають ворогу великих втрат, щоб зірвати плани РФ з оточення Покровська.

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Витіснення ЗСУ з Покровського напрямку є одним з головних завдань ворога / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, скрін з DeepState

Що сказав Цехоцький:

В напрямку Покровська тривають безперервні бої

У ніч на 1 січня ЗСУ ліквідували чимало окупантів

Ворог хоче змусити ЗСУ залишити позиції на Покровському напрямку

Армія країни-агресорки Росії продовжує штурми українських позицій на постійній основі у напрямку міста Покровськ, що у Донецькій області. Під час атак ворог зазнає серйозних втрат.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький, коментуючи розвиток бойових дій на цьому напрямку у новорічну ніч. За його даними, Покровськ та прилеглі території залишаються найгарячішими точками фронту.

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"Ми тримаємо ситуацію під контролем і будемо знищувати ворога стільки, скільки потрібно. У новорічну ніч також було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку", - зазначив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ворог помічає, що втрати невпинно зростають, тож намагається оточити місто і вийти на важливу трасу Павлоград-Покровськ, щоб єдиним виходом для українського гарнізону був вихід з позицій.

"Наше завдання - цього не допустити. Траса з Покровська у напрямку Павлограда перебуває під нашим контролем, хоча окремі ворожі дрони все ж таки долітають. Тому ми маємо велику потребу в додаткових засобах, які могли б паралізувати, нейтралізувати та не дозволити ворогу панувати в небі", - додав Цехоцький.

Наступ армії РФ на Покровськ - останні новини

Нагадаємо, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомляв, що країна-агресорка Росія перекидає резерви південно-західніше Покровськ, щоб обійти місто з флангу та перерізати логістику ЗСУ.

Раніше в ЗСУ також попережджали, що російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку, обходячи сам Покровськ з флангів. Ворогу вже вдалося увійти ще в один населений пункт.

Напередодні, як писав Главред, у Дружківській міськраді заявили, що окупанти фактично дісталися траси від Покровська до Дніпра. Дорога вважається критичною, оскільки використовується Силами оборони з метою забезпечення та гуманітарних місій на Донбасі.

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Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

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