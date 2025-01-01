ЗСУ у новорічну ніч ліквідували багато окупантів на шляху до Покровська - деталі

Що сказав Цехоцький:
- В напрямку Покровська тривають безперервні бої
- У ніч на 1 січня ЗСУ ліквідували чимало окупантів
- Ворог хоче змусити ЗСУ залишити позиції на Покровському напрямку
Армія країни-агресорки Росії продовжує штурми українських позицій на постійній основі у напрямку міста Покровськ, що у Донецькій області. Під час атак ворог зазнає серйозних втрат.
Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький, коментуючи розвиток бойових дій на цьому напрямку у новорічну ніч. За його даними, Покровськ та прилеглі території залишаються найгарячішими точками фронту.
"Ми тримаємо ситуацію під контролем і будемо знищувати ворога стільки, скільки потрібно. У новорічну ніч також було ліквідовано чимало окупантів саме на Покровському напрямку", - зазначив він.
Ворог помічає, що втрати невпинно зростають, тож намагається оточити місто і вийти на важливу трасу Павлоград-Покровськ, щоб єдиним виходом для українського гарнізону був вихід з позицій.
"Наше завдання - цього не допустити. Траса з Покровська у напрямку Павлограда перебуває під нашим контролем, хоча окремі ворожі дрони все ж таки долітають. Тому ми маємо велику потребу в додаткових засобах, які могли б паралізувати, нейтралізувати та не дозволити ворогу панувати в небі", - додав Цехоцький.
Наступ армії РФ на Покровськ - останні новини
Нагадаємо, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомляв, що країна-агресорка Росія перекидає резерви південно-західніше Покровськ, щоб обійти місто з флангу та перерізати логістику ЗСУ.
Раніше в ЗСУ також попережджали, що російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку, обходячи сам Покровськ з флангів. Ворогу вже вдалося увійти ще в один населений пункт.
Напередодні, як писав Главред, у Дружківській міськраді заявили, що окупанти фактично дісталися траси від Покровська до Дніпра. Дорога вважається критичною, оскільки використовується Силами оборони з метою забезпечення та гуманітарних місій на Донбасі.
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Хто такий Сергій Цехоцький?
Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.
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