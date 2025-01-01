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Росія "хоче" закінчити війну до "сакральної дати": ЗМІ дізналися деталі

Андрій Ганчук
1 січня 2025, 13:16оновлено 1 січня, 14:15
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Війну Росії проти України буде заморожено, вважає кореспондент Sky News Івор Беннетт.
Україна, Росія
Кремль спробує "завершити" війну до 9 травня - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з матеріалу Sky News:

  • Замороження війни - найімовірніший сценарій
  • Україна і Росія хочуть завершити війну
  • РФ "прагне" закінчити війну до 9 травня

Кремль "сподівається" заморозити війну до 9 травня. Україна нібито готова поступитися територіями, а агресорка Росія, мовляв, піти на компроміс. Так звані перемовини "здаються неминучими".

Як повідомляє Sky News, кореспондент британського каналу Івор Беннетт, який працює в Росії, вважає, що заморожування війни є найбільш реалістичним сценарієм.

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"Нещодавно обидві сторони заявили про готовність піти на поступки, щоб досягти мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поступитися територією, а [кремлівський диктатор] Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс", - зазначено в матеріалі.

Мовляв, перемовинир здаються неминучими, а Кремль "сподівається" завершити війну до 9 травня.

"Я думаю, що Кремль сподіватиметься завершити перемовини до 9 травня, коли відзначатиметься 80-та річниця перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Мета полягатиме в подвійному святкуванні", - каже Беннетт.

Росія 'хоче' закінчити війну до 'сакральної дати': ЗМІ дізналися деталі
Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Втім, у матеріалі підкреслюється, що після закінчення війни проблеми Путіна нікуди не подінуться. Йому доведеться протистояти економічним проблема, серед яких - інфляція, курс рубля, що знижується, і слабка продуктивність.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози:

Як повідомляв Главред, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко заявив, що гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, а на Росію чекають неприємні сюрпризи.

Втім, для реалізації такого сценарію мають дозріти відповідні умови.

Війна в Україні закінчиться 2025 року мирною угодою, вважають журналісти Financial Times. Трамп може змусити Путіна піти на процес перемовин.

Війна затягнеться ще на 2-3 роки, вважає російський опозиціонер, журналіст Ігор Яковенко. На його думку, Путін сам не віддасть владу, а його відхід можливий лише за двох сценаріїв.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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