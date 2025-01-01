'Одна з найбільших поразок Москви': Зеленський - про зупинку транзиту газу з РФ

Зеленський зазначив, що перетворення енергоносіїв на зброю позбавило Росію доступу до найбільш вигідного ринку — Європи.

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Зеленський зробив заяву про зупинку транзиту російського газу / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео, УНІАН

Головні тези Зеленського:

Обсяг транзиту газу з РФ через Україну, який становив понад 130 млрд кубометрів, зараз дорівнює нулю

Росія втратила доступ до найбільш вигідного ринку — Європи

Співпраця з надійними партнерами знизить ціни на газ і допоможе подолати енергетичну залежність від РФ

Впродовж 25 років обсяг транзиту російського газу через Україну до Європи складав понад 130 мільярдів кубометрів щороку. Натомість тепер цей обсяг дорівнює нулю, що є однією з найбільших поразок РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви", - зазначив глава держави. відео дня

Зеленський підкреслив, що перетворення енергоносіїв на зброю та використання енергетичного шантажу позбавило Росію доступу до найбільш вигідного ринку — Європи. Однак, за його словами, більшість європейських країн успішно адаптувалися до нових реалій.

"Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики", - додав Зеленський.

Президент також сподівається, що постачання американського газу до Європи зросте, про що заявляв президент Дональд Трамп. Зеленський наголосив, що співпраця з реальними партнерами дозволить знизити ціни на газ і забезпечити комфортніші умови для європейських країн.

"Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії", - заявив він.

Газопроводи з РФ до Європи / Інфографіка: Главред

Припинення транзиту російського газу - останні новини

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, завершивши п’ятирічний контракт між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", укладений 30 грудня 2019 року. З 7 години ранку перестала діяти угода між "Оператором ГТС України" та "Газпромом" щодо фізичних точок з'єднання газотранспортних систем двох країн.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що завершення транзиту газу в Європу через Україну не вплине на газопостачання для громадян України. Він запевнив, що держава забезпечить теплопостачання, а газ і тепло надходитимуть до осель кожного українця.

Як повідомляв Главред, зупинка транзиту газу з Росії викликала обурення у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У відеозверненні він заявив, що цей крок змусить страждати країни ЄС, на відміну від Росії.

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Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах. Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими. За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"." Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів. Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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