Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

Курс долара не повинен "злетіти в космос".

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Курс долара в Україні суттєво не подорожчає - НБУ / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Долар у 2025 році не повинен суттєво "відірватися" від гривні. Згідно з прогнозом, Україна має запастися $41 мільярдом золотовалютних резервів на кінець року. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Ми маємо суттєво меншу невизначеність у джерелах і у форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів наступного року. Всі ці компоненти дають нам підстави говорити про те, що в нас є достатньо зараз чинників, які дозволять нам бути ефективними для того, щоб валютний ринок залишався стійким", - розповів він інтерв'ю Ми - Україна. відео дня

За його словами, Нацбанк забезпечить стійкість валютного ринку наступного року, а долар "не полетить у космос".

"Стійкість валютного ринку - ось це наша мета. Повернення в режим функціонування валютного ринку максимально ринкових механізмів попиту і пропозиції - це також наша мета", - зазначив Пишний.

Також він додав, що під час повномасштабної війни Нацбанк змушений був відмовитися від плаваючого курсу та інфляційного таргетування.

"Але в жовтні 2023 року ми відмовилися від фіксованого курсу і перейшли в режим керованої гнучкості", - пояснив Пишний.

Також він додав, що НБУ працює з проблемами на ринку.

"Так, ми розуміємо, що на ринку присутній суттєвий структурний дефіцит. І ми його покриваємо згладжуючи надмірні коливання. Але перехід до керованої гнучкості дозволив Національному банку повернути поступово в режим функціонування валютного ринку вплив таких речей, як попит і пропозиція", - каже голова Нацбанку.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Завдання - стійкість валютного ринку

За словами керівника НБУ, регулятор має забезпечити стабільність ситуації.

"Тому для нас було важливо, щоб курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора, і це зараз відбувається, забезпечити стійкість валютного ринку, і це також відбувається, і повернути на ринок попит і пропозицію, як фактори, що визначають кон'юнктуру і відповідну курсову динаміку", - додав Пишний.

НБУ покриває дефіцит у приватному секторі

Крім того, керівник НБУ додав, що структурний дефіцит виникає в приватному секторі, проте регулятор не дає змоги гривні "полетіти у космос".

"Якщо зводити ці всі складні матерії до якогось одного речення, я можу сказати: "Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос", - зазначив Пишний.

Золотовалютні резерви України - прогноз

Очікується, що на кінець 2025 року золотовалютний резерв України становитиме 41 млрд доларів.

"Ми маємо суттєво меншу невизначеність у джерелах і у форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів наступного року. Усі ці компоненти дають нам підстави говорити про те, що в нас є достатньо зараз чинників, які дадуть нам змогу бути ефективними для того, щоб валютний ринок залишався стійким", - наголосив Андрій Пишний.

Курс долара в Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у третій декаді грудня встановилася позначка в 41,88 грн за 1 американський долар. Гривні вдалося зміцнитися.

Пізніше Нацбанк встановив курс на рівні 41,87 грн за один американський долар. Гривня подешевшала на 5 копійок.

Перед Новим роком долар досяг нового історичного максимуму. Зокрема, на ринку стали пропонувати за 1 долар 41,85 грн.

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