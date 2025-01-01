Україна припинила транзит газу з Росії: які будуть наслідки та як реагує світ

З 1 січня Україна офіційно припинила транзит російського газу через власну територію до країн ЄС та Молдови попри активну протидію Словаччини.

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Новини України - як вплине на Україну зупинка транзиту газу з РФ та як реагує світ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Як у Словаччині відреагували на припинення транзиту газу з Росії територією України

Як припинення транзиту вплине на українців

Які ризики несе зупинка транспортування російського газу для України

З 1 січня Україна офіційно зупинила транзит російського природного газу через свою територію до країн Європейського Союзу та Молдови.

Україна довгий час заявляла про намір припинити транзит російського газу, проте реалізувати це вдалося лише після завершення 31 грудня 2024 року п’ятирічної угоди, укладеної в 2019-му. Зупинка транзиту вже спричинила напруженість у відносинах Києва з Угорщиною та Словаччиною, які найбільше залежать від постачання російського газу.

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Як повідомили в Міненерго, з 1 січня о 07:00 транспортування російського природного газу через територію України було зупинено з міркувань національної безпеки. Україна завчасно поінформувала про це міжнародних партнерів. Газотранспортна система країни перейшла на роботу без транзиту російського газу, забезпечуючи стабільне постачання для українських споживачів.

Главред зібрав головне, що варто знати про зупинку транзиту російського газу через Україну.

Реакція Словаччини

Голова словацького уряду Роберт Фіцо, який погрожував зупинити постачання електроенергії до України в разі її відмови від транзиту російського газу, у своєму відеозверненні заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну нібито завдасть шкоди Європейському Союзу, передає "Радіо Свобода".

Фіцо зауважив, що незалежно від того, чи "слони" дружать, чи воюють, завжди страждає "трава". Він підкреслив, що не хоче, щоб Словаччина опинилася в становищі "трави" через зупинку транзиту газу РФ через Україну.

За його словами, такі дії матимуть серйозні наслідки для всіх країн ЄС, проте Росія суттєво не постраждає.

Крім того, Фіцо зазначив, що у 2025 році Словаччина продовжуватиме дотримуватися "двоколійної політики", спрямованої на співпрацю з усіма сторонами світу, повагу до міжнародного права та невтручання у внутрішні справи інших держав.

Позиція Єврокомісії

Припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня стало очікуваним кроком, до якого Європейський Союз завчасно підготувався. Як повідомили в Єврокомісії в коментарі "Суспільному", понад рік тривала координація з державами-членами для забезпечення готовності до такого сценарію, а також для організації альтернативних поставок газу країнам, які можуть зазнати найбільшого впливу.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами. З 2022 року вона була посилена новими значними потужностями з імпорту ЗПГ (зрідженого природного газу)", — йдеться у коментарі Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначили, що за останні роки архітектура газопостачання ЄС була значно зміцнена завдяки заходам з енергоефективності та активному розвитку відновлюваних джерел енергії.

Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Ситуація в Молдові

13 грудня парламент Молдови підтримав урядову ініціативу щодо запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі. Про це повідомляє NewsMaker. Це рішення пов’язане з планами України припинити транзит російського газу до Європи, що створює ризики для енергопостачання в Молдові, яка значною мірою залежить від цього маршруту.

Прем’єр-міністр Дорін Речан попередив про можливість повного припинення поставок газу в Придністров’я, звідки він надходить на всю територію країни, а також перебої з постачанням електроенергії з Придністров’я на правий берег Дністра. Надзвичайний стан діятиме 60 днів і надасть уряду необхідні повноваження для оперативного реагування на енергетичну кризу.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Moldovagaz Вадим Чебан запевнив, що Молдова має достатні запаси газу, які забезпечать потреби правобережної частини країни до кінця березня 2025 року. Про це повідомляє "Європейська правда".

Він також повідомив, що компанія врахувала заяву "Газпрому" про припинення постачання газу до Придністров’я з 1 січня 2025 року через заборгованість.

Варто зазначити, що з кінця 2022 року весь російський газ, який постачався до Молдови, скеровували до Придністров’я для генерації електроенергії та побутового використання. Хоча контракт з "Газпромом" залишається чинним до жовтня 2026 року, з осені 2022 року обсяги постачання були значно скорочені до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше за потреби країни в зимовий період.

Ситуація в невизнаному Придністров’ї

У середу, 1 січня, у невизнаному Придністров’ї розпочалися масштабні відключення газу в котельнях, приватних будинках і багатоквартирних житлових будинках з автономним опаленням.

На тлі припинення транзиту російського газу через Україну місцевих мешканців попередили про можливі перебої з постачанням газу та тепла. Як повідомляють прес-служба ТОВ "Тираспольтрансгаз-Придністров’я" та видання NewsMaker, відключення було заплановано на 1 січня 2025 року з 12:00 за місцевим часом. У багатоквартирних будинках газ для приготування їжі залишатиметься доступним лише до моменту критичного зниження тиску в мережі.

Що відомо про Придністров'я / Інфографіка: Главред

Окрім того, компанія "Тирастеплоенерго" заявила, що з 7-ї години ранку в житлових будинках було припинено подачу тепла і гарячої води, за винятком лікарень та соціальних закладів.

Як припинення транзиту газу з Росії вплине на українців

Припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року не вплине на забезпечення газом українських споживачів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, наголосивши на високому рівні підготовки України до нових умов.

"Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця", - сказав він.

Хто такий Герман Глущенко 29 квітня Верховна Рада призначила віцепрезидента "Енергоатому" з питань розвитку Германа Галущенка міністром енергетики України. З травня 2020 року Герман Галущенко працював віцепрезидентом державного підприємства "НАЕК" "Енергоатом". Відповідав за перспективи розвитку компанії, реалізацію нових проєктів, міжнародні та правові напрямки. За освітою - юрист.

Він зазначив, що всі необхідні технічні заходи були виконані Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ).

"Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу", - додав Галущенко.

Крім того, ОГТСУ домовився про розширення гарантованих потужностей для забезпечення постачання газу як всередині країни, так і для європейських партнерів.

Зокрема, у 2024 році Україна вперше отримала гарантовані потужності на південному напрямі через "Вертикальний коридор", а також додаткові потужності для постачання газу з Польщі.

Які ризики несе зупинка транспортування російського газу для України

Українська газотранспортна система, одна з найбільших у світі, з початку повномасштабного вторгнення РФ не ставала об'єктом ракетних атак через транзит російського газу. Однак ця ситуація може змінитися з 1 січня 2025 року, коли Україна припинить транзит газу після завершення чинної угоди. Про це повідомляє Bloomberg.

Українська мережа газопроводів має протяжність 38,6 тис. км. Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що транзит російського газу, який фінансує військову машину Кремля, більше не буде дозволений.

"Якщо це [транзит російського газу – ред.] припиниться, система може стати мішенню для ракетних ударів, як це були газові сховища і джерела живлення. Це також створить технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків по всій Україні взимку", - пише видання.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Bloomberg зазначає, що перспективи транзиту газу через Україну перебувають у критичному моменті. На Київ чинять тиск прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який пригрозив припиненням постачання електроенергії, та центральноєвропейські компанії, особливо в Угорщині, яка залежить від російського газу. Вони наполягають на продовженні угоди після її закінчення 31 грудня.

У разі зупинки транзиту обсяги експорту російського газу до Європи зменшаться майже вдвічі — до 16 млрд кубометрів, а втрати РФ становитимуть близько $5,3 млрд на рік.

Реакція "Газпрому"

Російська компанія "Газпром" оголосила про припинення постачання газу через територію України. Про це повідомлено в офіційному Telegram-каналі компанії у середу, 1 січня. У заяві нагадали, що термін дії угоди, укладеної 30 грудня 2019 року між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" щодо транспортування російського газу, а також угоди про співпрацю між операторами газотранспортних систем обох країн, завершився.

"У зв'язку з неодноразово і явно вираженою відмовою української сторони продовжувати ці угоди "Газпром" був позбавлений технічної та юридичної можливості подавати з 1 січня 2025 року газ для транзиту через територію України", - підкреслили в російській компанії.

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