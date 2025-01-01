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Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

Андрій Ганчук
1 січня 2025, 15:33
173
У новому році можуть початися мирні перемовини, вважають експерти.
ЗСУ, війська РФ
Очікується не кінець війни, а тимчасове припинення вогню - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 38-я ОБМП

Що йдеться в матеріалі Newsweek:

  • 2025-й може стати роком завершення активної фази війни
  • Можна вигадати багато формул, які влаштували б як Україну, так і РФ
  • Йтиметься не про закінчення війни, а припинення вогню

У 2025 році, ймовірно, активна фаза бойових дій в Україні буде припинена внаслідок зусиль президента США Дональда Трампа. Утім, навряд чи це поставить крапку в російсько-українському конфлікті.

У матеріалі Newsweek йдеться про те, що російські окупанти в новому році продовжать наступальні дії. Але команда Трампа примушуватиме обидві сторони до миру.

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На думку академічного співдиректора Центру геополітики і бізнесу ESSEC (Франція) Чедомира Несторовича, Трамп не прагне "просто так" продовжувати військову підтримку України, і це змусить Київ "почати перемовини зараз, поки не стало занадто пізно". Перемир'я призведе до отримання допомоги від НАТО без формальної інтеграції в блок і часткового пом'якшення санкцій щодо Росії.

"Втрата території для України не означає остаточну втрату, тому що можна придумати багато формул, щоб задовольнити вимоги як Росії, так і України", - вважає експерт.

Перемовини можуть розпочатися вже в новому році, вважає професор політичних наук бізнес-школи ESSEC Орельєн Колсон.

"Путін через страх додаткових військових засобів, наданих Україні, а Зеленський, щоб уникнути значного припинення підтримки США. У будь-якому разі це буде не кінець війни, а скоріше збройне припинення вогню", - каже Колсон.

Найімовірніший сценарій - заморожений конфлікт із невирішеними територіальними суперечками та періодичною ескалацією війни, прогнозує професор міжнародного менеджменту та геополітики в бізнес-школі NEOMA (Франція) Едгар Беллоу.

Утім, генеральний директор і засновник благодійної організації "Надія для України" Юрій Боєчко не прогнозує припинення активних бойових дій "найближчим часом".

"Яку б мирну угоду Захід не запропонував Росії, я не думаю, що вони її приймуть. Це можуть бути короткі три або шість місяців миру, але, скажімо, європейці надішлють корпус миру, а росіяни почнуть стріляюти по них, це буде повна Третя світова війна", - наголосив він.

Війна Росії проти України у 2025 році - новини за темою:

Як повідомляв Главред, кореспондент британського каналу Івор Беннет Sky News, раніше заявив, що заморожування є найімовірнішим сценарієм завершення війни в Україні. За його словами, Москва буде прагнути до завершення війни до 9 травня.

Війна затягнеться на 2-3 роки, вважає російський опозиціонер Ігор Яковенко. На його думку, Путін самостійно владу не віддасть, проте є два сценарії його відходу.

На Україну у 2025-му чекає важка боротьба за збереження країни, вважає військовослужбовець Максим Жорін. Українцям не слід довіряти різним прогнозам.

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Що таке Newsweek?

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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