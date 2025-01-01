Знаменитий учений загинув разом із сім'єю: деталі удару дрона РФ по центру Києва

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- Рятувальна операція триває в складних умовах
- Загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару російським БпЛА вранці в середу, 1 січня, тривають у складних умовах, до них залучено спеціальну техніку, на місці робіт перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ.
"Рятувальна операція триває в складних умовах - обвалилися сходові клітки. Наразі залучено всі необхідні профільні служби, спеціальну висотну та роботизовану техніку. На місці перебувало керівництво МВС", - ідеться в повідомленні пресслужби МВС України.
У повідомленні йдеться про двох загиблих і шістьох постраждалих, серед них - дві вагітні жінки, внаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві.
Подробиці дронового удару РФ по Києву
Унаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима.
Він проживав у будинку в центрі Києва, на який упав збитий дрон, загинув разом із сім'єю, пише подруга сім'ї Дар'я Третьякова-Душечкіна у Facebook.
"01/01/25 у першу атаку дронів на Київ 2025 року загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима, загинув усією сім'єю: разом із дружиною і котиком. Просто у себе вдома", - написала вона.
Додамо, що Зима викладав в Інституті біології та медицини Київського національного університету імені Шевченка, а його науковий стаж становив понад 40 років.
Удар РФ по Києву - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську. Опублікована оновлена інформація про наслідки російської атаки вранці 1 січня.
Як повідомляв Главред, вранці 1 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Уламки ворожих цілей впали в Печерському та Святошинському районах столиці. Є постраждалі.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 1 січня 2025 року РФ атакувала десять областей України ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками інших типів.
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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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