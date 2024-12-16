Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

Політичний шлях вирішення питання щодо закінчення війни в Україні неможливий через певні нюанси.

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Політичне врегулювання війни в Україні неможливе / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, прес-центр НАТО

Що сказав Горбач:

Розмістити миротворців на лінії зіткнення навряд чи вдасться

Війна триватиме допоки одна із сторін не зможе вести активні бойові дії

Війна в Україні нагадує Ірано-іракський сценарій 70-80-х років

Європейські країни активно обговорюють ідею введення в Україну своїх військ у межах миротворчої місії для розміщення їх на лінії розмежування. Однак такий сценарій навряд чи можливий.

В інтерв'ю Главреду виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач розповів, що зараз триває війна на виснаження, яка ще й є війною на знищення, а такі конфлікти політичними чи юридичними способами не вирішуються.

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"Наприклад, є п'ять регіонів України - чотири області та Крим, які де-юре, згідно з Конституцією України, є частиною нашої держави. Водночас ці ж території включені до Конституції Російської Федерації як суб'єкти її складу. Політично вирішити цей конфлікт неможливо через внутрішньополітичні та юридичні обставини", - пояснив він.

Тому Горбач прогнозує, що війна триватиме до внутрішнього руйнування однієї із сторін - України або країни-агресора Росії. Ще один варіант - припинення вогню, але без підписання мирної угоди чи політичного врегулювання.

"Це може статися через виснаження обох сторін і їхню нездатність продовжувати активні бойові дії. Прецеденти вже були. Типологічно наша війна може нагадувати Ірано-іракську війну 1970-80-х років, яка тривала близько восьми років. Вона так само безглуздо почалася з нападу Саддама Хусейна на Іран з надією за три дні захопити території на південному заході Ірану, населені арабами. Однак війна тривала вісім років і завершилася без підписання мирного договору - просто через усвідомлення обома сторонами безглуздості продовження бойових дій", - додав він.

Найбільша відмінність у тому, що у випадку Ірано-іракської війни сторони таки повернулися до лінії державного кордону.

Розміщення європейський військ в Україні - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що країни ЄС обговорюють створення коаліції з 5–8 держав для відправки миротворчої місії до України. Західні війська можуть стати одним із варіантів гарантій безпеки для України.

Водночас, як писав Главред, у Польщі офіційно заявили, що принаймні їхня політика це не передбачає і наразі країна не планує відправляти союзницькі війська до України після припинення вогню.

В Україні ж раніше заявили, що на фоні активного обговорення можливості відправки іноземних військ в межах миротворчої місії Київ готовий розглядати подібну ініціативу.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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