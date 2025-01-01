Кінець транзиту газу з Росії до Європи: опублікована заява

Що сказали в Міненерго:
- Українці не відчують припинення транзиту газу РФ до Європи
- Держава подаватиме тепло в оселі українців
Завершення транзиту газу в Європу через Україну не вплине на газопостачання для українських громадян. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що держава забезпечуватиме теплопостачання українців.
"Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечувати в оселі кожного українця", - зазначив Галущенко.
Також він додав, що Оператор ГТС провів усю необхідну роботу.
"Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу", - уточнив міністр.
Тим часом оператор ГТС домовився про забезпечення збільшення гарантованих потужностей для поставок газу як до України, так і до Європи.
Наприклад, Україна торік домовилася про гарантовані потужності на південному напрямку - Вертикальний коридор - і постачання з Польщі.
Транзит газу РФ через Україну в Європу - що про це відомо:
Як повідомляв Главред, Євросоюз готовий до завершення транзиту російського газу через Україну. Зокрема, Європа провела роботу над маршрутами для постачання СПГ, а також імпорту трубопроводів.
Газпром не планує постачати газ до Європи шляхом України у 2025 році, писали журналісти Reuters. Кремль готовий до того, що поставок газу в європейські країни через територію української держави більше не буде.
Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит газу в Європу, повідомили в ГТС України. Підписаний 2019 року контракт Нафтогазу і Газпрому завершився, тому постачання палива припинилося.
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Що таке "Нафтогаз України"?)
"Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також природного газу, повідомляє "Вікіпедія".
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