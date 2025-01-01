Кінець транзиту газу з Росії до Європи: опублікована заява

Система готова до продовження роботи без транзиту російського газу, сказав Герман Галущенко.

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ГТС України працюватиме і без транзиту російського газу в Європу - Міненерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказали в Міненерго:

Українці не відчують припинення транзиту газу РФ до Європи

Держава подаватиме тепло в оселі українців

Завершення транзиту газу в Європу через Україну не вплине на газопостачання для українських громадян. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що держава забезпечуватиме теплопостачання українців.

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"Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечувати в оселі кожного українця", - зазначив Галущенко. Коротко про газопроводи Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Також він додав, що Оператор ГТС провів усю необхідну роботу.

"Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу", - уточнив міністр.

Тим часом оператор ГТС домовився про забезпечення збільшення гарантованих потужностей для поставок газу як до України, так і до Європи.

Наприклад, Україна торік домовилася про гарантовані потужності на південному напрямку - Вертикальний коридор - і постачання з Польщі.

Транзит газу РФ через Україну в Європу - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Євросоюз готовий до завершення транзиту російського газу через Україну. Зокрема, Європа провела роботу над маршрутами для постачання СПГ, а також імпорту трубопроводів.

Газпром не планує постачати газ до Європи шляхом України у 2025 році, писали журналісти Reuters. Кремль готовий до того, що поставок газу в європейські країни через територію української держави більше не буде.

Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит газу в Європу, повідомили в ГТС України. Підписаний 2019 року контракт Нафтогазу і Газпрому завершився, тому постачання палива припинилося.

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