Що чекає на Україну у війні 2025-го: у Третій штурмовій зробили прогноз

Що чекає на Україну в новому році:
- Доведеться боротися за збереження держави
- Не треба вірити обіцянкам
У 2025 році на Україну очікує важка боротьба за збереження своєї держави. Треба зберігати силу і не вірити в обіцянки. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.
У своєму Telegram-каналі він написав про те, що є безліч прогнозів, які пов'язані з приходом Трампа на пост президента США. Подібні прогнози будуть і надалі, і не варто ними захоплюватися.
"Мій прогноз на 2025 рік. Ще 100500 прогнозів щодо завершення війни завтра/за 2-3 тижні/в день інавгурації Трампа/в день параду планет тощо", - вважає Жорін.
За його словами, на українців чекає "втома і розчарування від нездійснених надій" і "важка боротьба за збереження країни".
"Якщо серйозно, то цей рік вже точно повинен був навчити всіх вірити в себе і в Україну. А не в обіцянки, прогнози, інші країни та організації, або події, на які ми не впливаємо", - припустив майор.
Також Максим Жорін додав, що все залежить насамперед від українців, і не варто на когось сподіватися.
"Будьте сильними у 2025 році", - наголосив військовий.
Що буде з війною у 2025 році - прогнози:
Як повідомляв Главред, український дипломат, ексглава МЗС Володимир Огризко припустив, що гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році. До того ж Росію очікують неприємні сюрпризи.
Війна закінчиться у 2025 році мирною угодою, вважають журналісти Financial Times. Своїми зусиллями Трамп може змусити Путіна піти на мирний процес.
Війна в Україні затягнеться ще на 2-3 роки, вважає російський опозиціонер Ігор Яковенко. На думку журналіста, Путін добровільно владу не віддасть.
Інші новини:
- Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну, але не за добу, а за "багато місяців" - Огризко
- Путін дотисне Лукашенка: ексглава МЗС про ймовірність вступу Білорусі у війну
- Чи може Путін розв'язати ще одну війну: експерт здивував відповіддю
Хто такий Максим Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред