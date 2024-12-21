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Орбан вигадав "трюк", а Фіцо зібрався до Москви: подробиці епопеї навколо газу з РФ

Руслана Заклінська
21 грудня 2024, 23:04
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Орбан вигадав схему, як зберегти транзит російського газу через Україну і нібито веде перемовини.
Орбан вигадав 'трюк', а Фіцо зібрався до Москви: подробиці епопеї навколо газу з РФ
Фіцо збирається до Путіна домовлятися про транзит газу, а Орбан вигадав "трюк" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН, facebook.com/robertficosk

Коротко:

  • Угорщина вигадала "трюк" для збереження транзиту російського газу через Україну
  • Орбан веде переговори з РФ та Україною щодо збереження постачання газу
  • Прем'єр Словаччини нібито планує зустрітися з Путіним, щоб обговорити транзит газу

Угорщина веде переговори з Росією та Україною щодо збереження поставок російського газу через територію України, незважаючи на те, що імпорт газу з РФ наразі здійснюється через трубопровід "Турецький потік". Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Reuters.

Угорський прем'єр вигадав ідею, за якою Угорщина може оплачувати російський газ ще до його потрапляння на територію України. Так через українські трубопроводи транспортуватиметься угорський газ, а не російський.

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"Ми зараз пробуємо трюк... що якщо газ до моменту надходження на територію України вже не буде російським, а буде вже належати покупцям. Таким чином, газ, який надходить в Україну, вже не буде російський, а буде угорським", - заявив Орбан на брифінгу.

За його словами, переговори з обома країнами ще тривають, і наразі невідомо, чи погодяться на таку схему Росія та Україна. Проте він підкреслив, що Угорщина не має наміру відмовлятися від використання українського транзитного маршруту для постачання газу.

Фіцо зібрався на зустріч до Путіна

Крім цього, президент Сербії Александар Вучич повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним. За його словами, ця зустріч запланована на понеділок, 23 грудня, і відбудеться в Москві.

"Наскільки я знаю з неофіційних джерел – і навіть якщо я кажу неофіційно, це означає, що інформація відносно правдива, Роберт Фіцо поїде до Путіна як лідер країни Європейського Союзу. Мені не потрібно розповідати, яку реакцію це викличе з боку інших лідерів ЄС", - розповів Вучич в інтерв'ю сербському телеканалу Happy, передає Pink TV.

Візит, за словами Вучича, пов'язаний з припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року. Словаччина, яка отримує газ через цей маршрут, стурбована наслідками припинення постачання.

Критика прем'єра Словаччини

Раніше Фіцо заявив, що рішення президента України Володимира Зеленського не продовжувати транзит російського газу через Україну призведе до енергетичної кризи в Словаччині. Прем'єр підкреслив, що його країна зацікавлена в купівлі дешевого російського газу та його транспортуванні до інших країн ЄС.

Словацьке видання Aktuality повідомляє, що лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка закликав Роберта Фіцо прокоментувати повідомлення про нібито заплановану зустріч з Путіним.

"Якщо ви хочете вирішити транзит газу до Словаччини, ви повинні їхати до Києва домовлятися. Будь-який державний діяч, який дбає про інтереси власної країни, давно б це зробив. Натомість ви хочете бути корисним ідіотом для путінської пропаганди, яка призвела до десятків тисяч невинних жертв і загрози безпеці по всій Європі?" - Шимечка до словацького прем’єра.

Орбан вигадав 'трюк', а Фіцо зібрався до Москви: подробиці епопеї навколо газу з РФ
Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Завершення транзиту російського газу - головне

Як повідомляв Главред, Україна зупинить транзит російського газу до Європи після завершення терміну дії угоди між Нафтогазом та Газпромом наприкінці 2024 року. Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов наголосив, що наміру продовжувати цей контракт немає.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон підтвердила готовність ЄС до завершення контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом" в кінці 2024 року. Вона зазначила, що ЄС підготувався до сценарію нульового транзиту з 1 січня 2025 року, зокрема завдяки диверсифікації постачань через СПГ-термінали та інші маршрути.

Російський газ не транспортуватимуть, щоб позбавити Кремль прибутків, які фінансують агресію проти України, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Він підкреслив, що стратегічною метою України є введення санкцій проти газу з РФ і заклик до Європи відмовитися від російської нафти та газу.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо обурений цим рішенням і погрозив Україні "серйозним конфліктом". Він зазначив, що не розуміє, чому з боку України не проявляється солідарність.

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Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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