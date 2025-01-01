Новорічна навала дронів: 111 повітряних цілей РФ атакували Україну, деталі

Що повідомили в Повітряних Силах:
- Росія атакувала Україну більше 100 повітряними цілями
- Українським силам вдалося збити 63 безпілотників РФ
- 46 ворожих безпілотників було локаційно втрачено
Країна-агресор Росія у ніч на 1 січня 2025 року атакувала десять областей України ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками інших типів. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України у Telegram.
Повітряний напад противника у новорічну ніч відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.
Ще 46 безпілотників-імітаторів РФ локаційно втрачені через активну протидію Сил оборони. Негативних наслідків від цього не зафіксовано. Також два ворожі БпЛА полетіли в країну-агресорку Росію та Білорусь.
Атаки Росії на Україну - останні новини
Нагадаємо, в один із останніх днів 2024 року у Миколаєві пролунала серія вибухів. Як з'ясувалося з повідомлення начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу "шахедами" загорівся дах багатоповерхівки.
Ворог атакував Україну і 31 грудня у останній день 2024 року. Вранці дрони та ракети полетіли на одразу декілька областей України. Пошкодження внаслідок обстрілів зафіксували у столиці та Сумській області.
Напередодні, як писав Главред, в ЦПД попередили, що Росія налаштована продовжувати терор України, зокрема цивільного населення і енергетичної інфраструктури. У ворога вже готовий ресурс для ракетного удару, але гадати коли саме РФ на нього наважиться недоречно.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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