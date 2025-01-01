Новорічна навала дронів: 111 повітряних цілей РФ атакували Україну, деталі

Окупанти запускали ударні БпЛА з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Криму.

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Сили ППО відпрацювали по десятках ворожих безпілотників / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Що повідомили в Повітряних Силах:

Росія атакувала Україну більше 100 повітряними цілями

Українським силам вдалося збити 63 безпілотників РФ

46 ворожих безпілотників було локаційно втрачено

Країна-агресор Росія у ніч на 1 січня 2025 року атакувала десять областей України ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками інших типів. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України у Telegram.

Повітряний напад противника у новорічну ніч відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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"Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Статистика збиття безпілотників у ніч на 1 січня 2025 року / фото: Повітряні Сили ЗС України

Ще 46 безпілотників-імітаторів РФ локаційно втрачені через активну протидію Сил оборони. Негативних наслідків від цього не зафіксовано. Також два ворожі БпЛА полетіли в країну-агресорку Росію та Білорусь.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, в один із останніх днів 2024 року у Миколаєві пролунала серія вибухів. Як з'ясувалося з повідомлення начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу "шахедами" загорівся дах багатоповерхівки.

Ворог атакував Україну і 31 грудня у останній день 2024 року. Вранці дрони та ракети полетіли на одразу декілька областей України. Пошкодження внаслідок обстрілів зафіксували у столиці та Сумській області.

Напередодні, як писав Главред, в ЦПД попередили, що Росія налаштована продовжувати терор України, зокрема цивільного населення і енергетичної інфраструктури. У ворога вже готовий ресурс для ракетного удару, але гадати коли саме РФ на нього наважиться недоречно.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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