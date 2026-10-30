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РФ атакувала критичну інфраструктуру Києва: є перебої зі світлом та водою

Марія Николишин
30 жовтня 2026, 22:58
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Графіки відключень у знеструмлених районах наразі не діють, енергетики вже працюють на місцях пошкоджень.
РФ атакувала критичну інфраструктуру Києва: є перебої зі світлом та водою
Наслідки удару РФ по Києву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія вдарила по критичній інфраструктурі Києва
  • Частина чотирьох районів столиці без світла
  • Графіки відключень там наразі не діють

Ввечері у п’ятницю, 30 жовтня, країна-агресор Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Києва. У столиці почалися проблеми зі світлом. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, сталося влучання в обʼєкт критичної інфраструктури Києва.

відео дня

"Екстрені служби прямують на місце", - написав він.

Міський голова додав, що у Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Пожежі немає.

Які райони столиці залишилися без світла

Водночас в ДТЕК підтвердили, що ворог атакував обʼєкт енергетики.

"Частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів без світла", - йдеться у повідомленні.

Енергетики уточнили, що графіки відключень в цих районах наразі не діють.

Крім того, у ДТЕК додали, що вже працюють на місцях пошкоджень, щоб повернути світло киянам.

РФ атакувала критичну інфраструктуру Києва: є перебої зі світлом та водою
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Віталій кличко також повідомив, що через знеструмлення кількох обʼєктів критичної інфраструктури, в столиці упав тиск в системі водопостачання.

"Наразі перебої в роботі системи. Енергетики працюють над відновленням", - наголосив він.

Як РФ обходить українську ППО

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що Росія використовує ударні безпілотники як ретранслятори, щоб обходити українську ППО.

За його словами, безпілотники в групі здатні створювати власну мережу зв'язку, через яку ними керують з території РФ.

"Дрони можуть передавати сигнали один одному, навіть якщо просто летять один за одним. Так вони створюють спільну мережу зв'язку, через яку російський оператор, що сидить, наприклад, у Брянській області чи Орлі, може керувати дроном, який летить попереду, і використовувати його навіть для атак на повітряні цілі", - наголосив він.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 жовтня російські війська завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра. На об'єкті виникла пожежа, одна жінка дістала поранення. Пасажирів і працівників залізниці завчасно евакуювали.

Американська розвідка попередила Україну про ймовірний масований ракетний удар Росії у продовж найближчих 48 годин. Противник звозить ракети до позицій пускових установок, а стратегічні бомбардувальники готові до вильоту.

Видання The Telegraph писало, що Росія на 58% наростила кількість повітряних ударів по Україні, скориставшись тимчасовими обмеженнями в роботі супутникових систем Starlink і Starshield та перебоями в обміні розвідданими зі США. З 12 до 24 жовтня окупанти завдали близько 4003 ударів, тоді як за попередні 12 днів – 2527.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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