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Передача ракет Patriot Україні: Зеленський зробив несподівану пропозицію США

Олексій Тесля
31 жовтня 2026, 02:00
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Партнери по всьому світу мають на складах достатньо запасів перехоплювачів PAC-3, повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський, ракети Patriot
Володимир Зеленський прокоментував передачу ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Головне:

  • Поставки ракет можуть розпочатися лише через кілька років
  • Зеленський просить надати перехоплювачі в рахунок майбутніх поставок

Президент Володимир Зеленський назвав сильним рішенням Держдепу США повідомлення про те, що Україна зможе придбати перехоплювачі для Patriot.

"Однак визначено, що поставки можуть розпочатися лише через кілька років. Просимо американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли існує реальна небезпека та реальна потреба у застосуванні PAC-3", - написав він.

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При цьому глава держави нагадав, що Сполучені Штати, європейські партнери та інші партнери у світі мають на складах достатньо запасів перехоплювачів PAC-3.

"Надання їх Україні саме зараз, взимку 2026–2027 років, а потім відновлення арсеналів партнерів уже в наступні роки завдяки цьому законтрактованому й оплаченому Україною та партнерами виробництву - це був би правильний шлях, і це цілком реально", - переконаний він.

Зеленський додав, що Україна просить ухвалити рішення, які можуть "гарантувати захист життя не післязавтра чи коли-небудь пізніше, а саме тоді, коли існує загроза, – коли Росія вбиває й руйнує".

Передача ракет Patriot Україні: ЗМІ дізналися подробиці

Постачання Україні 500 ракет PAC-3 MSE для Patriot на суму 2,1 млрд доларів очікується не раніше ніж після 2030 року, повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що домовленостей про спільне виробництво ракет в Україні теж немає: "Пентагон поки що проводитиме "подальший розгляд" питання надання Києву ліцензії на їхнє виробництво".

Передача ракет Patriot Україні: Зеленський зробив несподівану пропозицію США
/ Главред

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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