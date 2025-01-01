Україна перекрила кран: транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено

Коротко:
- Контракт НАК "Нафтогаз" із "Газпромом" закінчився
- Україна припинила транзит російського газу
Вранці 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює в режимі без транзиту. Таким чином, завершив дію 5-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", укладений 30 грудня 2019 року.
Як повідомили в Операторі ГТС України, о сьомій годині ранку 1 січня 2025 року завершила дію Угода про взаємодію між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" для фізичних точок з'єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.
"Відповідно, припинено транспортування природного газу з точки входу "Суджа" на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах", - ідеться в повідомленні компанії.
Таким чином, транзит російського газу через Україну припинився.
Про припинення транзиту газу поінформували міжнародних партнерів у встановленому порядку.
Зазначається також, що інфраструктура підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту та надійного газопостачання українських споживачів.
Також компанія оптимізувала свої витрати: скоротила власне споживання газу, провела оптимізацію активів, які не задіяні в роботі ГТС.
Транзит російського газу через Україну
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу в Європу. Він припиниться в той момент, коли завершиться дія договору з РФ.
Україна готова продовжити транзит газу з Росії до Європи якщо в цьому будуть зацікавлені країни-партнери, зазначав прем'єр Денис Шмигаль. Але Київ не має наміру вести прямі переговори з агресором щодо цього питання.
Євросоюз готовий до завершення транзиту газу з Росії через Україну запевнила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. Європейці вже підготували інфраструктуру і маршрути для поставок скрапленого природного газу.
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