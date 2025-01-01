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Україна перекрила кран: транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено

Анна Ярославська
1 січня 2025, 09:53
438
1 січня 2025 року постачання природного газу з Росії через Україну до країн Європи та Молдови припинилося.
Транзит газу
Україна зупинила транзит російського газу / Колаж: Глвред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Контракт НАК "Нафтогаз" із "Газпромом" закінчився
  • Україна припинила транзит російського газу

Вранці 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює в режимі без транзиту. Таким чином, завершив дію 5-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", укладений 30 грудня 2019 року.

Як повідомили в Операторі ГТС України, о сьомій годині ранку 1 січня 2025 року завершила дію Угода про взаємодію між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" для фізичних точок з'єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.

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"Відповідно, припинено транспортування природного газу з точки входу "Суджа" на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах", - ідеться в повідомленні компанії.

Таким чином, транзит російського газу через Україну припинився.

Про припинення транзиту газу поінформували міжнародних партнерів у встановленому порядку.

Зазначається також, що інфраструктура підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту та надійного газопостачання українських споживачів.

Також компанія оптимізувала свої витрати: скоротила власне споживання газу, провела оптимізацію активів, які не задіяні в роботі ГТС.

Україна перекрила кран: транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено
Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред ​

Транзит російського газу через Україну

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу в Європу. Він припиниться в той момент, коли завершиться дія договору з РФ.

Україна готова продовжити транзит газу з Росії до Європи якщо в цьому будуть зацікавлені країни-партнери, зазначав прем'єр Денис Шмигаль. Але Київ не має наміру вести прямі переговори з агресором щодо цього питання.

Євросоюз готовий до завершення транзиту газу з Росії через Україну запевнила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. Європейці вже підготували інфраструктуру і маршрути для поставок скрапленого природного газу.

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