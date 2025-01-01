Атака дронів на Київ: уламки впали у двох районах столиці, спалахнули пожежі

Столична влада повідомила, що внаслідок атаки РФ є постраждалі.

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Вранці 1 січня Київ був атакований дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот, КГВА

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У яких районах є руйнування

Чи постраждали люди внаслідок атаки РФ

Рано-вранці 1 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Уламки ворожих цілей упали в Печерському та Святошинському районах столиці. Є постраждалі.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) і в Telegram-каналі мера столиці Віталія Кличка, у Печерському районі уламки впали на нежитлову забудову.

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"Унаслідок ворожої атаки, попередньо, є загоряння в нежитловому приміщенні в Печерському районі. Усі служби направляються на місце", - розповів мер.

Кличко додав, що в Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній із квартир житлового будинку. До медиків за допомогою звернулася одна людина.

За словами мера, у житловому будинку на Печерську частково було зруйновано два верхні поверхи.

"Усі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували", - повідомив він.

Також унаслідок атаки ударних БпЛА зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі Києва. Пошкоджено автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Із житлового будинку врятовано одну жінку. Рятувальна операція триває.

Святошинський район - наслідки атаки / Фото: t.me/VA_Kyiv

Святошинський район - наслідки атаки / Фото: t.me/VA_Kyiv

Пізніше в КГВА уточнили наслідки ранкової атаки РФ на Київ.

Печерський район. Відбулося часткове руйнування з 6 по 4 поверх шестиповерхового житлового будинку з подальшим загорянням квартир на 4 і 5 поверхах. Пожежу локалізовано на площі 70 кв. м. Проводиться евакуація мешканців. Врятовано одну жінку, інформація про постраждалих з'ясовується.

Також на Печерську виникла пожежа на покрівлі нежитлової будівлі на площі 80 кв. м.

На території школи вибило вікна та двері, інформація про завдані збитки та постраждалих встановлюється.

Загалом у Печерському районі постраждали три людини.

​Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Святошинський район. Уламки впали на нежитлову територію. Пошкоджено автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Частково пошкоджено трамвайну колію. Інформація про завдані збитки та потерпілих встановлюється.

У Святошинському районі через дронову атаку Росії пошкоджені трамвайні колії та скло у трьох трамваях.

Станом на 9.00 відомо, що кількість постраждалих у місті зросла до чотирьох. Двох із них було госпіталізовано. Двом медиків надали допомогу на місці. Більшість із постраждалих – із Печерського району.

Оновлено 09:24. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю. Наразі двоє з них було госпіталізовано. Чотирьом медики надали допомогу на місці, зокрема і вагітній жінці.

Повітряні атаки РФ на Україну

У Миколаєві в ніч на 28 грудня прогриміла серія вибухів. Перед цим у Повітряних силах попередили про наближення ворожого ударного безпілотника до міста. Унаслідок обстрілу "шахедами" загорівся дах багатоповерхівки.

Уранці 25 грудня країна-агресор РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

На Різдво в Харкові також прогриміла серія вибухів, місто атакували балістикою. Постраждали люди.

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