Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

Анна Ярославська
1 січня 2025, 11:21
22
У 2024 році російські війська втрачали в середньому 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території.
Армія РФ, карта бойових дій
Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки територій РФ захопила за минулий рік
  • Які втрати окупантів за 2024-й

У 2024 році російська окупаційна армія втратила понад 420 тисяч солдатів, просуваючись територією України та на Курщщині. При цьому окупанти захопили лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів.

Як ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни(ISW), у 2024 році російські війська втрачали в середньому 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території.

відео дня

Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року, коли Росія отримала 56,5% своїх територіальних придбань, витративши на це приблизно 125 800 військових.

"Російське військове командування, ймовірно, допустило рекордні втрати особового складу з вересня по листопад 2024 року, прагнучи захопити якомога більше територій. Однак залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування продовжувати миритися з такими втратами, якщо темпи просування російських військ будуть знижуватися, адже окупаційні війська продовжують наступати на населені пункти, які краще захищені, наприклад, на Покровськ", - пишуть аналітики.

У грудні 2024 року російський наступ сповільнився. Геолокаційні дані показують, що російські війська отримали лише 593 квадратних кілометри, що становить 18,1 квадратного кілометра на день. Водночас щоденні втрати російських військ залишилися високими, із середнім показником 1 585 осіб на добу, що стало четвертим історичним максимумом для Росії.

Втрати армії РФ на війні в Україні

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 785 тисяч військовослужбовців.

Раніше в Пентагоні заявляли, що з лютого 2022 року країна-агресор РФ втратила 700 тисяч осіб і "витратила" понад двісті мільярдів доларів на війну.

Як писав Главред, російськими джерелами було встановлено понад 78 тисяч імен російських окупантів, які загинули з 24 лютого 2022 року. При цьому найвищий приріст втрат у ворожій армії фіксується саме за останній час.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

11:21Україна
Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

11:07Україна
У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертва

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертва

10:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Привітання з прийдешнім Новим роком - красиві картинки і слова

Привітання з прийдешнім Новим роком - красиві картинки і слова

Привітання з Новим роком - душевні картинки та побажання

Привітання з Новим роком - душевні картинки та побажання

В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

Україна провела переговори з РФ в Білорусі: про що йшлось

Україна провела переговори з РФ в Білорусі: про що йшлось

Скарбничка Угорщини пуста: в Орбана настали скрутні часи, та це не кінець - FT

Скарбничка Угорщини пуста: в Орбана настали скрутні часи, та це не кінець - FT

Останні новини

11:47

"Не бійтеся ризикувати": Раміна Есхакзай засвітила свого нового бойфренда

11:21

За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

11:11

ЗСУ повідомили про руйнування ворогом позицій у двох важливих містах Донеччини

11:07

Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

10:58

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертваФото

Війна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – ЯковенкоВійна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – Яковенко
10:36

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Тиграм - звинувачення, Бикам - зміни

10:29

Новорічна навала дронів: 111 повітряних цілей РФ атакували Україну, деталі

09:58

Збільшення пенсії на майже тисячу гривень: хто може розраховувати на надбавку

09:53

Україна перекрила кран: транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено

Реклама
09:48

Зрадниця Лоліта зізналася у своїй втечі з РФ - що сталося

09:32

Ошатні Галкін і Пугачова запалили під ялинкоюВідео

09:25

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - задоволення, Левам - несподівані подарунки

09:07

Потап проігнорував Настю Каменських у новорічну ніч - деталі

09:00

Високі податки, але стабільний курс: Новак - про прогноз для економіки України на 2025 рік

08:43

Атака дронів на Київ: уламки впали у двох районах столиці, спалахнули пожежіФото

08:10

5 питань про 2025 рікПогляд

06:30

Ігнорувати не варто: що означає миготлива жовта лампочка на панелі авто

06:10

Звернення дерев'яного Путіна з нагоди НГ: що сказав диктаторПогляд

05:28

"Трамп може повернутись до України спиною": названо цілі нового президента США

04:32

Чим прибрати сніг із машини: безпечні лайфхаки для водіїв

Реклама
03:33

Зниклу жінку не могли знайти 2 роки: правда відкрилася завдяки Google-картам

02:30

Ніколи не відступають від свого: названо Зодіаків, з якими марно сперечатися

01:30

Хто придумав назву "Оселедець під шубою": як салат підкорив кухні українців

01:30

Дмитро Комаров поділився планами на 2025 рік: "Зустрічі які вражають"

00:12

РФ просувається під Покровськом, ворог закріпився ще в одному селі - лейтенант ЗСУ

31 грудня, вівторок
23:40

"Путін не має виграти, Україна переможе": Зеленський привітав українців з Новим роком

22:46

Є чіткі ознаки: у Зеленського назвали фактори початку розгромної поразки РФ

22:15

"Трамп вигідний Путіну": скільки може тривати війна в Україні - прогноз

22:13

Як змінилася Олена Зеленська за рік - до і після

22:00

ГУР - перші в світі та прогноз Буданова на 2025 рік: головні новини України (дайджест)

21:20

Весь рік буде успішним: ритуали для притягнення багатства у новорічну нічВідео

20:54

"Дякую за незалежність України": Сирський привітав бійців ЗСУ з Новим роком

20:50

Сили та єдності: подружжя Зеленських привітало українців з наступаючим

20:29

Зеленський підписав закон про відстрочку та демобілізацію: хто матиме на це право

20:28

Чи зростуть тарифи на газ для населення: у Нацкомісії дали остаточну відповідь

19:51

40 літаків і 5 вертольотів: у ЗСУ розповіли, які цілі вразила ППО за рік

19:36

В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

19:27

У Криму у новорічну ніч можуть вимикати мобільний інтернет: в чому причина

19:10

Чому розмови про завершення війни у 2024 році небезпечніПогляд

19:09

Впораються з головоломкою не всі: тільки HD-очі знайдуть бджолу в саду за 7 сек

Реклама
19:05

У житті почнеться "біла смуга": що потрібно зробити 1 січня - прикмети

19:00

На місці удару пожежа: Генштаб розкрив деталі удару по нафтобазі РФ "Ярцевська"

18:54

Лілія Подкопаєва захопила своїм виглядом і показала чоловіка з донькою

18:26

Тарас Цимбалюк зробив публічне зізнання й оголосив себе холостяком

18:17

Найкраща новорічна обіцянка для людей 50+ років: що радять науковці та лікарі

18:16

"Вогонь не згасає": розвідка показала, як у 2024 році горіли важливі об’єкти РФ

18:11

"Є системні рішення для захисту від бомб": Зеленський розповів результати ставки

18:10

Зеленський звільнив Попка: кого призначено новим очільником КМВА

17:31

Маєток Тищенків "Вілла Танглвуд" проданий в Англії за 4 мільйони у межах банкрутства, – Гутовська

17:25

В Україні зросте вартість біометричних документів: скільки буде коштувати паспорт

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти