За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

Ви дізнаєтеся:

У 2024 році російська окупаційна армія втратила понад 420 тисяч солдатів, просуваючись територією України та на Курщщині. При цьому окупанти захопили лише 4 168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів.

Як ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни(ISW), у 2024 році російські війська втрачали в середньому 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території.

Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року, коли Росія отримала 56,5% своїх територіальних придбань, витративши на це приблизно 125 800 військових.

"Російське військове командування, ймовірно, допустило рекордні втрати особового складу з вересня по листопад 2024 року, прагнучи захопити якомога більше територій. Однак залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування продовжувати миритися з такими втратами, якщо темпи просування російських військ будуть знижуватися, адже окупаційні війська продовжують наступати на населені пункти, які краще захищені, наприклад, на Покровськ", - пишуть аналітики.

У грудні 2024 року російський наступ сповільнився. Геолокаційні дані показують, що російські війська отримали лише 593 квадратних кілометри, що становить 18,1 квадратного кілометра на день. Водночас щоденні втрати російських військ залишилися високими, із середнім показником 1 585 осіб на добу, що стало четвертим історичним максимумом для Росії.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 785 тисяч військовослужбовців.

Раніше в Пентагоні заявляли, що з лютого 2022 року країна-агресор РФ втратила 700 тисяч осіб і "витратила" понад двісті мільярдів доларів на війну.

Як писав Главред, російськими джерелами було встановлено понад 78 тисяч імен російських окупантів, які загинули з 24 лютого 2022 року. При цьому найвищий приріст втрат у ворожій армії фіксується саме за останній час.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.