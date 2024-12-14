"Вони закінчуються, як і всі": в ЦПД прокоментували штурми солдатів КНДР

Військових КНДР готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, але виключно для кількості.

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Війська КНДР також можуть "закінчуватися" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 окрема танкова бригада

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Не варто перебільшувати ситуацію з військами КНДР на Курщині

Північнокорейських військових готували до боїв у складі російської піхоти

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав українців не поспішати з висновками щодо участі північнокорейських військ у штурмах на боці окупантів в Курській області. Про це він написав у своєму Telegram.

Він зазначив, що солдатів Північної Кореї готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.

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"Станом на зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з КНДРівцями на Курщині...Зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються". Вони закінчуються, навіть дуже, як і всі.", - йдеться в повідомленні.

Коваленко додав, що згодом з’явиться більш детальна інформація про можливу участь північнокорейських військ у боях.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Операція в Курській області - новини за темою

Нагадаємо, армія РФ намагається відбити території на Курщині. Галицькі десантники під час операції у Курській області, з серпня 2024 року, вже ліквідували близько трьох тисяч військових армії РФ.

Як раніше писав Главред, армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя. Російські війська після двотижневої перерви знову почали використовувати бронетранспортери та бронемашини і проводять посилені атаки.

Нещодавно Збройні сили України організували контратаку в Курській області Росії. У матеріалі Forbes йшлося, що внаслідок атаки танки та інші сили щонайменше з трьох українських підрозділів (17-ї важкої механізованої, 21-ї механізованої та 80-ї десантно-штурмової бригад) просунулися на південну околицю села Дар'їно.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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