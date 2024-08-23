В Єврокомісії стали на сторону України в справі щодо заборони нафти "Лукойлу"

Єврокомісія дослідила вплив санкцій України на постачальника енергоресурсів "Лукойл" з країни-агресора Росії і виявила, що підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти до Угорщини і Словаччини немає.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він зазначив, що під час розгляду цього питання було зібрано інформацію з усіх боків - Словаччини, Угорщини, України та Хорватії.
"Поставки сирої нафти через трубопровід Brotherhood тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою", – підкреслив він.відео дня
Єврокомісія також отримала підтвердження від України щодо того, що транзит сирої нафти з РФ до Угорщини і Словаччини не зазнав впливу. Причиною цього є те, що компанія "Лукойл" не є її власником.
"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити свої зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива", - підсумував Домбровскіс.
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Блокування Україною транзиту нафти російської компанії до країн ЄС
У липні 2024 року Україна вирішила припинити транзит нафти з РФ у Словаччину та Угорщину. Після чого країни почали погрожувати Україні "заходами" у відповідь.
Згодом Україна почала наполягати на необхідності відмови від нафти з Росії і навела Словаччині низку аргументів щодо ситуації, пов'язаної з блокуванням Києвом постачань російської нафти через нафтопровід Дружба.
Після цього Угорщина та Словаччина спробували залучити ЄС до вирішення своєї суперечки з Україною щодо відновлення транзиту російської нафти. Однак цей план провалився, адже Єврокомісія відхилила їхнє прохання закликати Київ зняти нещодавні санкції з "Лукойла".
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