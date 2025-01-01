Штурмують малими групами і танками: у ЗСУ розповіли про бої з РФ за одне місто

Військової техніки в окупантів стає дедалі менше, сказав Юрій Сиротюк.

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Сили оборони відбивають атаки окупантів у Часовому Яру / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Вікіпедія, DeepState

Що розповіли у ЗСУ:

Окупанти штурмують Часів Яр малими групами

Ворог використовує старі радянські танки

Російські окупаційні війська в районі Часового Яру Донецької області дотримуються тактики штурмів малими групами. Техніки у ворога стає дедалі менше, тому він використовує старі радянські танки. Про це заявив головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ворожі сили, як і раніше, намагаються пройти сили ЗСУ і просунутися за канал Сіверський Донець на південному фланзі.

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"Зараз досить глибокі тумани, тому не завжди можуть працювати дрони. Ворог використовує цю ситуацію для того, щоб переміщатися і рухатися вперед, але в основному це закінчується їхньою смертю", - зазначив Сиротюк.

Коротко про Часовий Яр / Інфографіка: Главред

Також він додав, що декілька днів тому росіяни намагалися провести механізований штурм із танками.

"Але тут від Бахмута до Іванівського, Кліщіївки настільки все простріляно, що танки лише десь заводяться в Бахмуті, а вже по них усе летить, тому ці їхні спроби механізованих штурмів зазнали невдачі. Ворог зазнав втрат у техніці", - додав Сиротюк.

Також він уточнив, що у ворожих сил дедалі менше військової техніки, тому вони застосовують на полі бою старі радянські танки. Тактика окупанта - повзучий наступ малими штурмовими групами.

"Це групи смертників, які намагаються знайти якусь прогалину в нашій обороні, просочитися, зачаїтися, часом чекаючи, що їм там привезуть їжу, щоб потім рухатися далі. Це неприємно для піхоти, коли по тобі бігають зверху вороги", - наголосив Юрій Сиротюк.

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Росіяни перекидають під Покровськ резерви, говорив Станіслав "Осман" Бунятов. Противник кидає сили на південний захід від міста, щоб обійти Покровськ із флангу.

Окупанти штурмували Покровський напрямок і в новорічну ніч. Сили оборони тримають ситуацію під контролем і відбивають ворожі атаки.

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Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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