Після припинення транзиту газу ГТС України може стати новою метою атак РФ - Bloomberg

За майже три роки повномасштабної війни український газопровід не був атакований ракетами і дронами.

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Український газопровід може стати новою ціллю для російських ракет і дронів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Україна зупинила транзит російського газу

Українській ГТС можуть загрожувати ракетні атаки

Українські газопроводи, одні з найбільших у світі, можуть стати мішенню для ракетних атак РФ. За майже три роки повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ їх не було атаковано, оскільки ними йшов російських газ. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що українська газопровідна мережа має протяжність у 38,6 тис. км. Зеленський неодноразово заявляв, що не дозволить російському газу, який вигідний військовій машині Кремля, проходити транзитом через Україну після закінчення поточної угоди.

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"Якщо це [транзит російського газу] припиниться, система може стати мішенню для ракетних ударів, як це були газові сховища і джерела живлення. Це також створить технічні проблеми, які ускладнять опалення будинків по всій Україні взимку", - пише видання.

Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред ​

Транзит російського газу через Україну

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу в Європу. Він припиниться в той момент, коли завершиться дія договору з РФ.

Вранці 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює в режимі без транзиту. Таким чином, завершив дію 5-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", укладений 30 грудня 2019 року.

Про припинення транзиту газу поінформували міжнародних партнерів у встановленому порядку.

Зазначається також, що інфраструктура підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту та надійного газопостачання українських споживачів.

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Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах. Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими. Як заявляв виконавчий директор Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"." Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів. Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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