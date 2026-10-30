Сотні ракет Patriot для України: у Вашингтоні ухвалили важливе рішення

Закупівля ракет повністю фінансуватиметься міжнародними партнерами.

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Україна може отримати ракети для Patriot / Колаж: Главред, фото: US Army, ОП

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Схвалено продаж уряду України 500 ракет Patriot

Закупівля повністю фінансуватиметься міжнародними партнерами

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу уряду України 500 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 2,1 млрд доларів.

"Уряд України звернувся із запитом щодо придбання 500 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Також до пакету входять запчастини до ракет, відповідне обладнання для логістики та технічної підтримки", – повідомило Агентство з питань співпраці у сфері безпеки (DSCA).

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У документі зазначається, що закупівля повністю фінансуватиметься міжнародними партнерами без залучення коштів з американського бюджету: кошти надійдуть від Канади, Німеччини та Норвегії в рамках ініціативи JUMPSTART, а також за рахунок макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу.

"Пропонована угода покращить можливості України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом зміцнення її інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Україна безперешкодно інтегрує озброєння у свої Збройні сили", - зазначили у відомстві.

Головним підрядником з виконання контракту виступить корпорація Lockheed Martin (штат Меріленд). Угода не передбачає направлення додаткових урядових представників або підрядників США до України і не вплине на рівень боєготовності американської армії.

/ Главред

Виробництво ракет для Patriot: важлива оцінка

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти оцінили, скільки часу може знадобитися для реалізації такого проєкту.

Швидко налагодити повноцінне виробництво буде непросто. Україні доведеться отримати необхідні технології, підготувати виробничі майданчики, встановити спеціалізоване обладнання та залучити фахівців відповідної кваліфікації. Крім того, потрібно налагодити стабільні поставки всіх компонентів, необхідних для складання ракет.

За оцінками експертів, за умови швидкого узгодження всіх ключових питань та відсутності суттєвих затримок перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі збільшення Росією виробництва балістичних ракет, зокрема боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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