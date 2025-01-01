ГУР паралізувало роботу 'Лукойлу': росіян 'привітали' святковою кібератакою - ЗМІ

Основною ціллю хакерької атаки ГУР стала компанія "Лукойл", яка постачає ресурси для російських окупаційних військ.

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Кібератака ГУР паралізувала роботу "Лукойлу" / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Хакери ГУР атакували сервіси російського "Лукойлу"

Атака вивела з ладу ключові цифрові ресурси компанії відео дня

Українські спецслужби провели масштабну кібератаку на російський нафтовий сектор у період із 30 грудня 2024 року по 1 січня 2025 року. Однією з основних цілей стала компанія "Лукойл", яка забезпечує російські окупаційні війська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в ГУР.

Внаслідок цієї кібератаки з ладу вивели ключові цифрові ресурси нафтової компанії. Клієнти "Лукойл" не змогли здійснити оплату через мобільний застосунок на автозаправних станціях.

Також під атаку потрапили сервіси смарт-терміналів "Евотор", зокрема вебсайт, особистий кабінет користувача, мобільний додаток і касова платіжна система. Крім цього, порушено роботу єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак", яка є важливою частиною контролю обігу продукції в Росії.

DDOS-атака завдала компанії значних збитків, оскільки споживачі не змогли користуватися платіжними системами. ГУР здійснило кібератаку у святковий період, що спричинило масові незручності та викликало хвилю невдоволення серед клієнтів і партнерів.

"Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS-атаки у святковий період", - розповіли в ГУР.

Хакерські атаки на сервіси РФ - останні новини

Нагадаємо, 7 жовтня 2024 року хакерська група здійснила масштабну кібератаку на російську державну медіа-інфраструктуру. Атака призвела до збоїв у роботі державних телеканалів "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура" та інших, а також викликала видалення всієї резервної інформації ВДТРК. Російська влада назвала інцидент "безпрецедентним".

Також 7 вересня кіберфахівці ГУР здійснили атаку на низку російських ресурсів, причетних до ведення війни. В результаті були знищені системні файли, бази даних і резервні копії на 14 серверах. Атака торкнулася підприємств, які виготовляють елементи для зброї та обслуговують військову інфраструктуру Росії.

Як повідомляв Главред, у липні минулого року фахівці ГУР здійснили масштабну кібератаку на фінансовий сектор та урядові ресурси Росії. Атака уразила онлайн-сервіси головних російських банків, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі, урядові ресурси та інші сервіси.

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Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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