'Війна в Україні закінчиться у 2025 році': Орбан заявив про два сценарії

Орбан поскаржився, що "зірки на небі ще ніколи не складалися так погано".

https://glavred.net/ukraine/voyna-v-ukraine-zakonchitsya-v-2025-godu-orban-zayavil-o-dvuh-scenariyah-10624805.html Посилання скопійоване

Орбан про війну в Україні / колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Головне із заяви прем’єра:

Війна Росії проти України закінчиться у 2025 році

Вона завершиться переговорами, або знищенням однієї із сторін

США та Європа витратили на війну близько 300 мільярдів євро

Угорський прем’єр Віктор Орбан переконаний, що війна країни-агресора Росії проти України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або знищенням однієї з воюючих сторін. Про це він заявив в інтерв’ю Magyar Nemzet.

"Війна закінчиться у 2025 році. Або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена", - заявив Орбан. відео дня

За його словами, після закінчення російської війни проти України, економіка європейських країн, зокрема, й угорська, знову "матимуть великі економічні успіхи".

Водночас, говорячи про війну, Орбан поскаржився, що "зірки на небі ще ніколи не складалися так погано, а останні 4 роки були найважчими відтоді, як вітри зміни режиму занесли мене в політику".

Угорський прем’єр також розкритикував владу США та Європи — за те, що ті, мовляв, "витратили на війну близько 300 мільярдів євро".

"Ці гроші можна було б використати для швидкого підвищення рівня життя у всій Європі. Ми могли б підняти всі Балкани до рівня європейського розвитку. Ми могли б зупинити міграцію, ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Але ці гроші були спалені", — наголосив він.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Позиція Орбана щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що за останні пів року тема миру набула більшого значення в європейських дискусіях. Угорщина нібито відіграла ключову роль у зміні риторики Європейського Союзу щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Також Орбан висунув звинувачення на адресу Європарламент у тому, що він нібито хоче посилити інтенсивність війни в Україні.

Крім того, угорський прем'єр говорив, що жодна зі сторін, що воюють, не готова припинити вогонь, й обидві переконані, що час на їх боці. Незважаючи на це, Орбан прагне створити "якомога ширший промирний міжнародний клімат".

Читайте також:

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред