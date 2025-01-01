Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертва

Анна Ярославська
1 січня 2025, 10:58оновлено 1 січня, 11:53
90
Опубліковано оновлену інформацію про наслідки російської атаки вранці 1 січня.
Атака дронів на Київ 1 січня 2025 року
Стали відомі подробиці атаки дронів на Київ 1 січня 2025 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • У перший день нового року РФ атакувала Київ дронами
  • Є руйнування та постраждалі

Унаслідок російської дронової атаки вранці 1 січня 2025 року в Києві постраждали шестеро людей. У двох районах міста через падіння уламків є руйнування та пожежі.

Як повідомили в ДСНС, у Печерському районі Києва через падіння уламків ворожих дронів зафіксовано часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку. Спалахнула пожежа на 4-5 поверхах. Врятовано літню жінку - у неї гостра реакція на стрес. Ще двох постраждалих чоловіків передали медикам.

відео дня

Пожежу локалізували. Тривають роботи з ліквідації та порятунку людей. Також триває ліквідація пожежі в нежитловій будівлі.

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертва
"Шахеди" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У Святошинському районі зафіксовано руйнування гаражів із подальшим загорянням. Частково пошкоджено трамвайні колії та шість автомобілів. Є звернення жінки до медиків із гострою реакцією на стрес. Пожежу ліквідовано.

За даними мера Києва Віталія Кличка, загалом у столиці постраждало шестеро осіб, зокрема й вагітна жінка.

Двох із постраждалих було госпіталізовано. Чотирьом медики надали допомогу на місці.

Оновлено об 11:13. За даними КМВА, в житловому будинку в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Рятувальна операція триває.

За даними Київської міської прокуратри, внаслідок ворожої атаки на Київ одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до семи, серед них - дві вагітні жінки.

На атаку РФ відреагував Зеленський

Президент Україну прокоментував російську атаку на Україну в новорічн ніч і зранку 1 січня.

"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні", - написав глава держави у Telegram.

  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025
    Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня 2025 Фото: t.me/VA_Kyiv, t.me/vitaliy_klitschko, ДСНС

Атака дронів на Україну 1 січня 2025 року

Рано вранці 1 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Уламки ворожих цілей упали в Печерському та Святошинському районах столиці. Є постраждалі.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 1 січня 2025 року РФ атакувала десять областей України ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками інших типів.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні дрони новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

11:21Україна
Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

11:07Україна
У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертва

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертва

10:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Привітання з прийдешнім Новим роком - красиві картинки і слова

Привітання з прийдешнім Новим роком - красиві картинки і слова

Привітання з Новим роком - душевні картинки та побажання

Привітання з Новим роком - душевні картинки та побажання

В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

Україна провела переговори з РФ в Білорусі: про що йшлось

Україна провела переговори з РФ в Білорусі: про що йшлось

Скарбничка Угорщини пуста: в Орбана настали скрутні часи, та це не кінець - FT

Скарбничка Угорщини пуста: в Орбана настали скрутні часи, та це не кінець - FT

Останні новини

11:47

"Не бійтеся ризикувати": Раміна Есхакзай засвітила свого нового бойфренда

11:21

За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

11:11

ЗСУ повідомили про руйнування ворогом позицій у двох важливих містах Донеччини

11:07

Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

10:58

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертваФото

Війна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – ЯковенкоВійна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – Яковенко
10:36

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Тиграм - звинувачення, Бикам - зміни

10:29

Новорічна навала дронів: 111 повітряних цілей РФ атакували Україну, деталі

09:58

Збільшення пенсії на майже тисячу гривень: хто може розраховувати на надбавку

09:53

Україна перекрила кран: транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено

Реклама
09:48

Зрадниця Лоліта зізналася у своїй втечі з РФ - що сталося

09:32

Ошатні Галкін і Пугачова запалили під ялинкоюВідео

09:25

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - задоволення, Левам - несподівані подарунки

09:07

Потап проігнорував Настю Каменських у новорічну ніч - деталі

09:00

Високі податки, але стабільний курс: Новак - про прогноз для економіки України на 2025 рік

08:43

Атака дронів на Київ: уламки впали у двох районах столиці, спалахнули пожежіФото

08:10

5 питань про 2025 рікПогляд

06:30

Ігнорувати не варто: що означає миготлива жовта лампочка на панелі авто

06:10

Звернення дерев'яного Путіна з нагоди НГ: що сказав диктаторПогляд

05:28

"Трамп може повернутись до України спиною": названо цілі нового президента США

04:32

Чим прибрати сніг із машини: безпечні лайфхаки для водіїв

Реклама
03:33

Зниклу жінку не могли знайти 2 роки: правда відкрилася завдяки Google-картам

02:30

Ніколи не відступають від свого: названо Зодіаків, з якими марно сперечатися

01:30

Хто придумав назву "Оселедець під шубою": як салат підкорив кухні українців

01:30

Дмитро Комаров поділився планами на 2025 рік: "Зустрічі які вражають"

00:12

РФ просувається під Покровськом, ворог закріпився ще в одному селі - лейтенант ЗСУ

31 грудня, вівторок
23:40

"Путін не має виграти, Україна переможе": Зеленський привітав українців з Новим роком

22:46

Є чіткі ознаки: у Зеленського назвали фактори початку розгромної поразки РФ

22:15

"Трамп вигідний Путіну": скільки може тривати війна в Україні - прогноз

22:13

Як змінилася Олена Зеленська за рік - до і після

22:00

ГУР - перші в світі та прогноз Буданова на 2025 рік: головні новини України (дайджест)

21:20

Весь рік буде успішним: ритуали для притягнення багатства у новорічну нічВідео

20:54

"Дякую за незалежність України": Сирський привітав бійців ЗСУ з Новим роком

20:50

Сили та єдності: подружжя Зеленських привітало українців з наступаючим

20:29

Зеленський підписав закон про відстрочку та демобілізацію: хто матиме на це право

20:28

Чи зростуть тарифи на газ для населення: у Нацкомісії дали остаточну відповідь

19:51

40 літаків і 5 вертольотів: у ЗСУ розповіли, які цілі вразила ППО за рік

19:36

В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

19:27

У Криму у новорічну ніч можуть вимикати мобільний інтернет: в чому причина

19:10

Чому розмови про завершення війни у 2024 році небезпечніПогляд

19:09

Впораються з головоломкою не всі: тільки HD-очі знайдуть бджолу в саду за 7 сек

Реклама
19:05

У житті почнеться "біла смуга": що потрібно зробити 1 січня - прикмети

19:00

На місці удару пожежа: Генштаб розкрив деталі удару по нафтобазі РФ "Ярцевська"

18:54

Лілія Подкопаєва захопила своїм виглядом і показала чоловіка з донькою

18:26

Тарас Цимбалюк зробив публічне зізнання й оголосив себе холостяком

18:17

Найкраща новорічна обіцянка для людей 50+ років: що радять науковці та лікарі

18:16

"Вогонь не згасає": розвідка показала, як у 2024 році горіли важливі об’єкти РФ

18:11

"Є системні рішення для захисту від бомб": Зеленський розповів результати ставки

18:10

Зеленський звільнив Попка: кого призначено новим очільником КМВА

17:31

Маєток Тищенків "Вілла Танглвуд" проданий в Англії за 4 мільйони у межах банкрутства, – Гутовська

17:25

В Україні зросте вартість біометричних документів: скільки буде коштувати паспорт

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти