У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертва

Опубліковано оновлену інформацію про наслідки російської атаки вранці 1 січня.

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Стали відомі подробиці атаки дронів на Київ 1 січня 2025 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

У перший день нового року РФ атакувала Київ дронами

Є руйнування та постраждалі

Унаслідок російської дронової атаки вранці 1 січня 2025 року в Києві постраждали шестеро людей. У двох районах міста через падіння уламків є руйнування та пожежі.

Як повідомили в ДСНС, у Печерському районі Києва через падіння уламків ворожих дронів зафіксовано часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку. Спалахнула пожежа на 4-5 поверхах. Врятовано літню жінку - у неї гостра реакція на стрес. Ще двох постраждалих чоловіків передали медикам.

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Пожежу локалізували. Тривають роботи з ліквідації та порятунку людей. Також триває ліквідація пожежі в нежитловій будівлі.

"Шахеди" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У Святошинському районі зафіксовано руйнування гаражів із подальшим загорянням. Частково пошкоджено трамвайні колії та шість автомобілів. Є звернення жінки до медиків із гострою реакцією на стрес. Пожежу ліквідовано.

За даними мера Києва Віталія Кличка, загалом у столиці постраждало шестеро осіб, зокрема й вагітна жінка.

Двох із постраждалих було госпіталізовано. Чотирьом медики надали допомогу на місці.

Оновлено об 11:13. За даними КМВА, в житловому будинку в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Рятувальна операція триває.

За даними Київської міської прокуратри, внаслідок ворожої атаки на Київ одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до семи, серед них - дві вагітні жінки.

На атаку РФ відреагував Зеленський

Президент Україну прокоментував російську атаку на Україну в новорічн ніч і зранку 1 січня.

"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні", - написав глава держави у Telegram.

Атака дронів на Україну 1 січня 2025 року

Рано вранці 1 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Уламки ворожих цілей упали в Печерському та Святошинському районах столиці. Є постраждалі.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 1 січня 2025 року РФ атакувала десять областей України ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками інших типів.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

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