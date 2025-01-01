Росіяни перекидають резерви: Сирський назвав грандіозні втрати РФ на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що внаслідок успішної операції на Курщині вдалось взяти в полон понад 700 російських військових для подальшого обміну.

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Сирський назвав грандіозні втрати РФ на Курщині / Колаж Главред, фото: Сирький/Telegram, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Про що сказав Сирський:

За час операції ЗСУ на Курщині було знищено 38 тисяч російських військових та понад 1 тисячу одиниць техніки

Внаслідок операції на Курщині в полон потрапили понад 700 російських військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових, які ведуть бойові дії на території Курської області, та нагородив їх. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сирський зазначив, що завдяки героїзму українських воїнів противник змушений утримувати значне угруповання своїх сил на цій території, перекидаючи резерви з інших напрямків.

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"Завдяки вашій (українських військових - ред.) стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки", - зазначив він.

Крім того, він повідомив, що 30 грудня з полону повернулися ще 189 українців. Це стало можливим завдяки успішній операції на Курщині, у результаті якої обмінний фонд України поповнився більш ніж на 700 російських полонених.

"Дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг! Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські. Боротьба триває. Слава Україні!", - резюмував Сирський.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ взяли під контроль стільки території в Курській області РФ, скільки могли утримувати на першому етапі операції. Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Українські сили нещодавно завдали удару по оперативному штабу в місті Льгов Курської області, яке є ключовим транспортним вузлом для автомобільних і залізничних шляхів, що забезпечують постачання та підтримку російських військ під час контрнаступу. Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, ці удари пояснюють, чому російське угруповання чисельністю 50 тисяч солдатів, підкріплене військовими з Північної Кореї, не змогло витіснити 20 тисяч українських військових із регіону, незважаючи на інтенсивні атаки.

За словами полковника Євгена Саська, колишнього заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, російська армія зазнає значних втрат у техніці та живій силі в Курській області. Ці втрати настільки великі, що навіть українські військові, які мають значний бойовий досвід, вражені їх масштабом.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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