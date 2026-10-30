"Чоловік — мій острівець безпеки": зірка "Кварталу" Левкун розповіла про кохання

Актриса зізналася, що поруч із чоловіком почувається в безпеці, незважаючи на тривожні події навколо.

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Ірина Левкун - "Жіночий квартал" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Левкун

Актриса "Вечірнього кварталу" Ірина Левкун розповіла про сімейне життя зі стендап-коміком Віктором Перунським, незвичайні традиції подружжя та про те, як війна змінила її ставлення до повсякденних проблем.

Як пише 1+1, за словами актриси, гумор супроводжує їх не тільки на сцені, а й удома. Подружжя любить жартувати, разом дивитися фільми та обговорювати комедійні сцени.

Віктор також допомагає дружині по господарству: готує сніданки та вечері, збирає їй їжу на наступний день. Єдине, що він не любить робити, - мити каструлі.

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У пари є й особлива традиція: щоранку перед роботою вони обіймаються не менше шести секунд. За словами Левкун, цей невеликий ритуал допомагає відчути близькість і спокій перед початком дня.

Актриса зізналася, що поруч із чоловіком почувається захищеною, незважаючи на тривожні події навколо. Вона назвала його своїм "острівцем безпеки".

Як війна змінила ставлення актриси до життя

Левкун розповіла, що раніше сильно переживала через запізнення та побутові дрібниці. Тепер вона намагається ставитися до таких ситуацій спокійніше й не забувати про те, що справді важливо.

Ірина Левкун поділилася особистим / Фото Instagram/irkalevkun

На її погляди вплинула історія колеги Катерини Нікітіної, яка затрималася в салоні краси незадовго до російського удару безпілотником. Приміщення було зруйновано, але затримка допомогла їй уникнути небезпеки.

За словами Левкун, війна змусила її по-іншому дивитися на звичні речі. Сьогодні найважливіше для неї - здоров’я близьких, безпека родини, електрика, вода та можливість бути поруч із коханими людьми.

Ірина Левкун поділилася особистим / Фото Instagram/irkalevkun

Чим актриса дивує глядачів на сцені

Левкун також розповіла про роботу в "Кварталі" та курйози під час виступів. Вона зізналася, що любить імпровізацію, хоча розуміє, наскільки важливо точно дотримуватися сценарію.

Одного разу під час концерту актриса не змогла знайти необхідний за сюжетом реквізит і була змушена викручуватися на ходу. Бували й технічні неполадки, які, на щастя, не завжди помічали глядачі.

Говорячи про сімейне життя, Левкун підкреслила, що підтримка чоловіка допомагає їй справлятися з тривогою. Навіть кілька секунд обіймів, за її словами, здатні повернути відчуття близькості та внутрішньої рівноваги.

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Про шоу: Жіночий Квартал "Жіночий Квартал" - гумористичне розважальне телевізійне шоу, яке виходить на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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