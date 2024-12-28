ЗСУ уразили склад 'Шахедів' в Орловській області РФ - Генштаб

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26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил країни-агресора Росії в Орловській області.
Про це повідомили у Генштабі ЗС України. Відомо, що внаслідок вогневого ураження було знищено склад із безпілотниками типу "Shahed", який складався з низки бетонних захищених споруд.
Окупанти на цьому складі не просто зберігали дрони-камікадзе, але й проводили ремонт та обслуговування БпЛА.
"Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.
Удари ЗСУ вглиб Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 25 грудня Збройні сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї ОБРМП Збройних сил РФ в покинутій цивільній будівлі у Льгові Курської області.
Згодом стало відомо, що внаслідок удару по командному пункту у Льгові (Курська область) загинув заступник командира бригади і ще 17 російських військових.
Також раніше 4 безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ "Транснафтопродукт" у населеному пункті Новомикільське Тамбовської області, що в країні-агресорці Росії. Місцеві жителі стверджували, що внаслідок атаки пошкоджено Мічурінський завод "Прогрес".
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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