Лютуватиме вітер і ожеледиця: небезпечна погода накриє Україну 2 січня

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 2 січня
- Де оголосили I рівень небезпечності
- Які пориви вітру очікуються в областях
У четвер, 2 січня, у багатьох областях України очікуються сильні пориви вітру. У столиці, Карпатах, більшості західних, Вінницькій та Київській областях оголосили I рівень небезпеки. Про це повідомив Укргідрометцентр та ДСНС України.
В Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Лише в західних областях вдень можливий невеликий дощ. У південних областях вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман.
Температура повітря вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень очікується 5-10° тепла, а в Криму до 13°.
За прогнозами синоптиків, пориви вітру у північних, більшості західних та Вінницькій областях досягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", йдеться у повідомленні гідрометцентру.
У четвер у Львівській області очікуються пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с. За даними ДСНС Львівщини, вночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
Погода в Києві
У ДСНС повідомили, що у Києві пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Рятувальники закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
Погода в Києві та Київській області буде хмарною з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі в області коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень – 5-10° тепла. У столиці вночі очікується 1-3° тепла, вдень 7-9°.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, синоптик Діденко розповіла, що погода в Україні на початку 2025 року буде теплою. 2 січня потеплішає до +9...+14 градусів. Опадів не очікується, але буде сильний вітер.
Також з 3 січня почнеться похолодання, яке триватиме до 7 січня. Потім знову потеплішає, але до 11 січня очікується нове похолодання.
Як повідомляв Главред, Україну атакувала сильна магнітна буря потужністю до 8 балів. З 1 січня її потужність знизилася до 5 балів, а 2 січня вона знову зменшиться до 3 балів. Однак 5-6 січня очікується нова магнітна буря.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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