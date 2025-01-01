Ворог націлився на захоплення великого міста: у ДПСУ розкрили напрямок штурму РФ

Підрозділи Сил оборони України не дають ворогу просуватися на Харківщині, розповів Олександр Даниленко.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

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РФ продовжує спроби штурмових дій у районі Вовчанська

Ворог намагається надалі просуватися в Харківській області

Війська країни-агресора РФ продовжують спроби штурмових дій у районі Вовчанська Харківської області, але підрозділи Сил оборони України не дають ворогу просуватися, повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко.

"У районі Вовчанського ворог здійснює штурмові дії, обстрілюють наші позиції, скидають КАБи. Також намагаються заходи диверсійно-розвідувальних груп", - зазначив він в ефірі "Суспільного".

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За його словами, ворог намагається захопити Вовчанськ для подальшого просування в Харківській області.

"По-перше, щоб створити буферну зону в самому місті. А також ворог хоче просунутися на Куп'янськ із північного заходу й оточити Сили оборони України, які воюють на Лиманському напрямку", - пояснив речник бригади "Гарт".

Водночас Даниленко також додав, що саме тому не можна дати росіянам просунутися на цій ділянці фронту.

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Раніше повідомлялося про те, що війська РФ намагаються форсувати Оскол на Харківщині. Противник використовує надувні човни. Усі спроби ворога марні.

Як повідомляв Главред, росіяни хочуть захопити Куп'янськ і оточити ЗСУ. ЗСУ відбивають спроби російських окупантів просунутися на Харківському напрямку.

Росія створює потужний плацдарм на західному березі Оскола, зазначав раніше військовий журналіст Богдан Мірошников. Ворог окупував половину населеного пункту Дворічна.

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Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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