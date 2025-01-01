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Важлива заміна в ЄС: Польща перейняла головування в Угорщини, чого чекає Україна

Анна Косик
1 січня 2025, 17:32
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Польща може позитивно вплинути на питання військової підтримки України в ЄС.
Сибига, флаги Польши и ЕС
Рішучість Польщі під час головування в ЄС може посили Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Сибіга:

  • Україна розраховує на принципову позицію Польщі
  • Очільник МЗС хоче посилити співпрацю з польським колегою
  • Україні необхідна динаміка щодо руху до вступу в ЄС

У середу, 1 січня, головування Угорщини на чолі з Віктором Орбаном в Європейському Союзі закінчилося, тепер прийшов час Польщі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про очікування України.

В соцмережі X він написав, що лідерство Польщі, як партнера України у першому півріччі 2025 року в ЄС, повинно бути рішучим та з принциповою позицією щодо низки питань.

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Зокрема Сибіга сподівається, що за цей період часу Україні вдасться зміцнити співпрацю з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським задля просування порядку денного ЄС - Україна.

"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластера 1 та інших кластерів в процесі скринінгу", - наголосив він.

Важлива заміна в ЄС: Польща перейняла головування в Угорщини, чого чекає Україна
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Підтримка Польщі України - що відомо

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що під час головування його країни в ЄС одним із головних пріоритетів Варшави стане підтримка євроінтеграції України та політика "відкритих дверей" для нових країн-членів.

Раніше також, як писав Главред, Польща передала Україні два гелікоптери Мі-8 та один Bell 412HP. Гелікоптери використовуватимуть для навчання майбутніх українських пілотів.

Напередодні стало відомо й те, що Польща підтримує Україну не лише в євроінтеграції чи шляхом надання військової допомоги, але й дипломатично. Так міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявив, що Росію потрібно примушувати до мирних переговорів, а не Україну.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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війна в Україні Угорщина Польща Європейський союз Андрій Сибіга
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